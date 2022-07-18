https://ria.ru/20220718/dnr-1803143972.html

ВСУ за 152 дня эскалации выпустили по ДНР почти 51 тысячу боеприпасов

ВСУ за 152 дня эскалации выпустили по ДНР почти 51 тысячу боеприпасов - РИА Новости, 18.07.2022

ВСУ за 152 дня эскалации выпустили по ДНР почти 51 тысячу боеприпасов

За 152 дня эскалации в Донецкой Народной Республике зафиксировано 6089 фактов ведения огня, украинские войска выпустили по ее территории 50 960 боеприпасов... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:39

2022-07-18T10:39

2022-07-18T10:49

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. За 152 дня эскалации в Донецкой Народной Республике зафиксировано 6089 фактов ведения огня, украинские войска выпустили по ее территории 50 960 боеприпасов различного калибра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 152 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 6089 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 5760. Всего противником выпущено 50 960 боеприпасов различного калибра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Среди выпущенных боеприпасов - 31 ракета из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 151 ракета РСЗО БМ-27 "Ураган" и 9016 ракета РСЗО БМ-21 "Град".Отмечается, что за 152 дня эскалации в ДНР погибли 257 гражданских, в том числе 16 детей."На территории в границах до начала СВО (специальной военной операции - ред.) ранения различной степени тяжести получили 1207 гражданских лиц, в т.ч. 93 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1494 гражданских лиц, в т.ч. 83 ребенка. Всего: 2701 в том числе детей - 176", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220717/izyum-1803054903.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина