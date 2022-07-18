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Клишас: денацификация неотвратимо надвигается на все органы киевской власти
Клишас: денацификация неотвратимо надвигается на все органы киевской власти - РИА Новости, 18.07.2022
Клишас: денацификация неотвратимо надвигается на все органы киевской власти
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя отставку отставку главы СБУ и генпрокурора Украины, заявил, что денацификация неотвратимо... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T05:18
2022-07-18T05:18
2022-07-18T05:18
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя отставку отставку главы СБУ и генпрокурора Украины, заявил, что денацификация неотвратимо надвигается на все органы киевской власти.Ранее Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников ведомств."От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал. Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует хунта этого клоуна. Указами бегство не остановишь", - написал Клишас в своем Telegram-канале.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее саркастически прокомментировала отставку, заявив, что денацификация идет полным ходом.
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РИА Новости
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в мире, украина, россия
Клишас: денацификация неотвратимо надвигается на все органы киевской власти
Сенатор Клишас заявил, что денацификация надвигается на все органы киевской власти
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя отставку отставку главы СБУ и генпрокурора Украины, заявил
, что денацификация неотвратимо надвигается на все органы киевской власти.
Ранее Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова в связи с фактами государственной измены со стороны сотрудников ведомств.
"От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал. Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует хунта этого клоуна. Указами бегство не остановишь", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее саркастически прокомментировала отставку, заявив, что денацификация идет полным ходом.