https://ria.ru/20220718/delegatsiya-1803249344.html

Новак и Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации

Новак и Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации - РИА Новости, 18.07.2022

Новак и Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации

Вице-премьер Александр Новак и помощник президента Максим Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации, у них запланированы встречи с турецкими и... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:06

2022-07-18T16:06

2022-07-18T16:06

политика

максим орешкин

александр новак

тегеран (город)

иран

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак и помощник президента Максим Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации, у них запланированы встречи с турецкими и иранскими коллегами по экономическим вопросам, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков."В составе делегации на этот раз будут люди, которые к астанинскому формату прямого отношения не имеют, а имеют отношение к экономической проблематике. Это сопредседатель межправкомиссии Новак, который возглавляет от нас межправкомиссии как с Ираном, так и с Турцией. Также вместе с ним прилетит и помощник президента Максим Орешкин", - сказал Ушаков.Он сообщил, что у российской делегации во время саммита в Тегеране запланированы спецконсультации с турецкими коллегами по наращиванию кооперации, включая вопросы взаиморасчетов в нацвалютах."Между Россией и Турцией налажен интенсивный политический диалог. Наше сотрудничество носит стратегический характер", - сказал Ушаков, отметив, что Новак и Орешкин также встретятся с иранскими коллегами, которые ведут экономическую проблематику.По словам Ушакова, во встрече в астанинском формате также примут участие спецпредставители президента Михаил Богданов и Александр Лаврентьев, начальник главного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

https://ria.ru/20220718/vstrecha-1803185265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, максим орешкин, александр новак, тегеран (город), иран