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Новак и Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации - РИА Новости, 18.07.2022
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Новак и Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации
Новак и Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации - РИА Новости, 18.07.2022
Новак и Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации
Вице-премьер Александр Новак и помощник президента Максим Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации, у них запланированы встречи с турецкими и... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:06
2022-07-18T16:06
политика
максим орешкин
александр новак
тегеран (город)
иран
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак и помощник президента Максим Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации, у них запланированы встречи с турецкими и иранскими коллегами по экономическим вопросам, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков."В составе делегации на этот раз будут люди, которые к астанинскому формату прямого отношения не имеют, а имеют отношение к экономической проблематике. Это сопредседатель межправкомиссии Новак, который возглавляет от нас межправкомиссии как с Ираном, так и с Турцией. Также вместе с ним прилетит и помощник президента Максим Орешкин", - сказал Ушаков.Он сообщил, что у российской делегации во время саммита в Тегеране запланированы спецконсультации с турецкими коллегами по наращиванию кооперации, включая вопросы взаиморасчетов в нацвалютах."Между Россией и Турцией налажен интенсивный политический диалог. Наше сотрудничество носит стратегический характер", - сказал Ушаков, отметив, что Новак и Орешкин также встретятся с иранскими коллегами, которые ведут экономическую проблематику.По словам Ушакова, во встрече в астанинском формате также примут участие спецпредставители президента Михаил Богданов и Александр Лаврентьев, начальник главного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
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политика, максим орешкин, александр новак, тегеран (город), иран
16:06 18.07.2022
 
Новак и Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации

Вице-премьер Новак и помощник Путина Орешкин прибудут в Тегеран с российской делегацией

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак и помощник президента Максим Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации, у них запланированы встречи с турецкими и иранскими коллегами по экономическим вопросам, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В составе делегации на этот раз будут люди, которые к астанинскому формату прямого отношения не имеют, а имеют отношение к экономической проблематике. Это сопредседатель межправкомиссии Новак, который возглавляет от нас межправкомиссии как с Ираном, так и с Турцией. Также вместе с ним прилетит и помощник президента Максим Орешкин", - сказал Ушаков.
Он сообщил, что у российской делегации во время саммита в Тегеране запланированы спецконсультации с турецкими коллегами по наращиванию кооперации, включая вопросы взаиморасчетов в нацвалютах.
"Между Россией и Турцией налажен интенсивный политический диалог. Наше сотрудничество носит стратегический характер", - сказал Ушаков, отметив, что Новак и Орешкин также встретятся с иранскими коллегами, которые ведут экономическую проблематику.
По словам Ушакова, во встрече в астанинском формате также примут участие спецпредставители президента Михаил Богданов и Александр Лаврентьев, начальник главного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
12:52
В Кремле отметили актуальность встречи Путина с коллегами из Турции и Ирана
 
ПолитикаМаксим ОрешкинАлександр НовакТегеран (город)Иран
 
 
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