Новак и Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации
Вице-премьер Новак и помощник Путина Орешкин прибудут в Тегеран с российской делегацией
Тегеран. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак и помощник президента Максим Орешкин прибудут в Тегеран в составе российской делегации, у них запланированы встречи с турецкими и иранскими коллегами по экономическим вопросам, сообщил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В составе делегации на этот раз будут люди, которые к астанинскому формату прямого отношения не имеют, а имеют отношение к экономической проблематике. Это сопредседатель межправкомиссии Новак, который возглавляет от нас межправкомиссии как с Ираном, так и с Турцией. Также вместе с ним прилетит и помощник президента Максим Орешкин", - сказал Ушаков.
Он сообщил, что у российской делегации во время саммита в Тегеране запланированы спецконсультации с турецкими коллегами по наращиванию кооперации, включая вопросы взаиморасчетов в нацвалютах.
"Между Россией и Турцией налажен интенсивный политический диалог. Наше сотрудничество носит стратегический характер", - сказал Ушаков, отметив, что Новак и Орешкин также встретятся с иранскими коллегами, которые ведут экономическую проблематику.
По словам Ушакова, во встрече в астанинском формате также примут участие спецпредставители президента Михаил Богданов и Александр Лаврентьев, начальник главного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков.