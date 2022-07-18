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Украинские военные разместили склады боеприпасов в жилых домах Доброполья
Украинские военные разместили склады боеприпасов в жилых домах Доброполья - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские военные разместили склады боеприпасов в жилых домах Доброполья
Украинские военные разместили реактивные системы залпового огня в жилых домах Доброполья (ДНР), при этом населению не дают оттуда эвакуироваться, заявил в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T21:42
2022-07-18T21:42
2022-07-18T21:42
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские военные разместили реактивные системы залпового огня в жилых домах Доброполья (ДНР), при этом населению не дают оттуда эвакуироваться, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, жителям запрещено покидать свои квартиры, люди фактически используются националистами в качестве "живого щита".
https://ria.ru/20220718/boepripasy-1803301546.html
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донецкая народная республика, в мире, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские военные разместили склады боеприпасов в жилых домах Доброполья
Минобороны: украинские военные разместили РСЗО в жилых домах Доброполья в ДНР