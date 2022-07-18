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Украинские военные разместили склады боеприпасов в жилых домах Доброполья - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/boepripasy-1803337427.html
Украинские военные разместили склады боеприпасов в жилых домах Доброполья
Украинские военные разместили склады боеприпасов в жилых домах Доброполья - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские военные разместили склады боеприпасов в жилых домах Доброполья
Украинские военные разместили реактивные системы залпового огня в жилых домах Доброполья (ДНР), при этом населению не дают оттуда эвакуироваться, заявил в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T21:42
2022-07-18T21:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские военные разместили реактивные системы залпового огня в жилых домах Доброполья (ДНР), при этом населению не дают оттуда эвакуироваться, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, жителям запрещено покидать свои квартиры, люди фактически используются националистами в качестве "живого щита".
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донецкая народная республика, в мире, донбасс, вооруженные силы украины
21:42 18.07.2022
 
Украинские военные разместили склады боеприпасов в жилых домах Доброполья

Минобороны: украинские военные разместили РСЗО в жилых домах Доброполья в ДНР

© РИА Новости / Константин МихальчевскийБрошенные боеприпасы
Брошенные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Брошенные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские военные разместили реактивные системы залпового огня в жилых домах Доброполья (ДНР), при этом населению не дают оттуда эвакуироваться, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Доброполье Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (улица Солнечный квартал) военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику", - сказал он.
По словам Мизинцева, жителям запрещено покидать свои квартиры, люди фактически используются националистами в качестве "живого щита".
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18:27Специальная военная операция на Украине
Бойцы ЛНР нашли схрон с боеприпасами у жителя Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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