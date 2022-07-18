https://ria.ru/20220718/biolaboratorii-1803106556.html

Лавров прокомментировал деятельность американских биолабораторий на Украине

Лавров прокомментировал деятельность американских биолабораторий на Украине - РИА Новости, 18.07.2022

Лавров прокомментировал деятельность американских биолабораторий на Украине

США пытаются оправдаться, утверждая, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, однако доказательств этому до сих пор нет, завил министр... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T00:18

2022-07-18T00:18

2022-07-18T00:18

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. США пытаются оправдаться, утверждая, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, однако доказательств этому до сих пор нет, завил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Находки", обнаруженные силами СВО в военно-биологических лабораториях на освобожденных территориях Донбасса и в прилегающих районах, однозначно указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Документы предъявлены нами Вашингтону и Совету Безопасности ООН. Начата процедура получения разъяснений в соответствии с КБТО. Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств - никаких", - отметил Лавров в своей статье для "Известий".

https://ria.ru/20220618/biolaboratorii-1796377142.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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