https://ria.ru/20220718/biolaboratorii-1803106556.html
Лавров прокомментировал деятельность американских биолабораторий на Украине
Лавров прокомментировал деятельность американских биолабораторий на Украине - РИА Новости, 18.07.2022
Лавров прокомментировал деятельность американских биолабораторий на Украине
США пытаются оправдаться, утверждая, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, однако доказательств этому до сих пор нет, завил министр... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T00:18
2022-07-18T00:18
2022-07-18T00:18
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. США пытаются оправдаться, утверждая, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, однако доказательств этому до сих пор нет, завил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Находки", обнаруженные силами СВО в военно-биологических лабораториях на освобожденных территориях Донбасса и в прилегающих районах, однозначно указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Документы предъявлены нами Вашингтону и Совету Безопасности ООН. Начата процедура получения разъяснений в соответствии с КБТО. Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств - никаких", - отметил Лавров в своей статье для "Известий".
https://ria.ru/20220618/biolaboratorii-1796377142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
Лавров прокомментировал деятельность американских биолабораторий на Украине
Глава МИД Лавров: у США нет доказательств о мирном характере биолабораторий на Украине