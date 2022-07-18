https://ria.ru/20220718/belorussiya-1803207697.html

Кулеба назвал условие разрыва дипломатических отношений с Белоруссией

Кулеба назвал условие разрыва дипломатических отношений с Белоруссией - РИА Новости, 18.07.2022

Кулеба назвал условие разрыва дипломатических отношений с Белоруссией

Киев разорвет дипломатические отношения с Минском, если вооруженные силы Белоруссии пересекут украинскую границу, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:08

2022-07-18T14:08

2022-07-18T14:08

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Киев разорвет дипломатические отношения с Минском, если вооруженные силы Белоруссии пересекут украинскую границу, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали немедленно после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", - сказал Кулеба в интервью "Forbes Украина".Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802572500.html

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр