Кулеба назвал условие разрыва дипломатических отношений с Белоруссией
Кулеба: Киев разорвет отношения с Минском при пересечении белорусской армией границы
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Киев разорвет дипломатические отношения с Минском, если вооруженные силы Белоруссии пересекут украинскую границу, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали немедленно после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", - сказал Кулеба в интервью "Forbes Украина".
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.