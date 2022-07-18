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Кулеба назвал условие разрыва дипломатических отношений с Белоруссией - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/belorussiya-1803207697.html
Кулеба назвал условие разрыва дипломатических отношений с Белоруссией
Кулеба назвал условие разрыва дипломатических отношений с Белоруссией - РИА Новости, 18.07.2022
Кулеба назвал условие разрыва дипломатических отношений с Белоруссией
Киев разорвет дипломатические отношения с Минском, если вооруженные силы Белоруссии пересекут украинскую границу, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:08
2022-07-18T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Киев разорвет дипломатические отношения с Минском, если вооруженные силы Белоруссии пересекут украинскую границу, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали немедленно после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", - сказал Кулеба в интервью "Forbes Украина".Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
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в мире, белоруссия, украина, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
14:08 18.07.2022
 
Кулеба назвал условие разрыва дипломатических отношений с Белоруссией

Кулеба: Киев разорвет отношения с Минском при пересечении белорусской армией границы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Киев разорвет дипломатические отношения с Минском, если вооруженные силы Белоруссии пересекут украинскую границу, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали немедленно после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", - сказал Кулеба в интервью "Forbes Украина".
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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