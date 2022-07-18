Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о высмеянной в Саудовской Аравии просьбе Байдена - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/bayden-1803250120.html
В США рассказали о высмеянной в Саудовской Аравии просьбе Байдена
В США рассказали о высмеянной в Саудовской Аравии просьбе Байдена - РИА Новости, 18.07.2022
В США рассказали о высмеянной в Саудовской Аравии просьбе Байдена
Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию получился безрезультатным и даже провальным, поскольку все его предложения были отвергнуты, пишет American... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:08
2022-07-18T17:00
в мире
марк милли
владимир путин
саудовская аравия
иран
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803263107_0:0:2653:1493_1920x0_80_0_0_970f1e3b4c5266f7980a2e3d43554571.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию получился безрезультатным и даже провальным, поскольку все его предложения были отвергнуты, пишет American Thinker.Автор статьи Моника Шоуолтер отметила, что американский лидер намеревался уговорить арабских шейхов начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо. При этом сам Байден, по сути, и "задушил" производство энергоресурсов в своей стране, издав множество соответствующих указов и закрыв трубопровод Keystone XL. Теперь же, понимая, что высокие цены сильно бьют по его рейтингам, президент отправился в Саудовскую Аравию с просьбой повлиять на ситуацию. Однако интересы у этих стран слишком разные, ввиду чего над Байденом попросту посмеялись, считает журналистка."Саудовцев никогда не держали за дураков, и они ясно видят, что Джо приполз умолять их спасти его шкуру — глупая просьба, учитывая, как сам Джо заклеймил их перед всем миром нарушителями прав человека (предоставив передышку Кубе, Китаю, Ирану и Венесуэле), помог их заклятому врагу Ирану, который строит против них козни, и наконец разгромил собственные мощности по нефтедобыче", — отметила Шоуолтер.Кроме того, провалилась идея создать некий альянс между США, Израилем и Саудовской Аравией. Последние, по мнению автора статьи, наверняка не захотели поручать свою безопасность "гениальным стратегам вроде генерала Марка Милли". Что касается ситуации с нефтью, то провал на переговорах с саудовцами чувствовался задолго до их начала. И теперь Байдену, по всей видимости, придется обратиться к Владимиру Путину, которого он успел неоднократно обвинить в подорожании бензина, подытожила Шоуолтер.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды объявили о своем уходе из страны. В Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.В свою очередь, цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне вовсе превысив пять долларов за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон. Как заявил американский президент, цены на бензин на автозаправках уже снижаются, а его визит на Ближний Восток еще больше будет способствовать этой цели в ближайшие недели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220717/bayden-1803068469.html
https://ria.ru/20220715/ugrozy-1802880818.html
саудовская аравия
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803263107_0:0:2653:1989_1920x0_80_0_0_753d79fb3510908f5d7492813b5bf5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марк милли, владимир путин, саудовская аравия, иран, сша, джо байден
16:08 18.07.2022 (обновлено: 17:00 18.07.2022)
 
В США рассказали о высмеянной в Саудовской Аравии просьбе Байдена

American Thinker: арабские шейхи посмеялись над просьбой Байдена увеличить добычу нефти

© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию получился безрезультатным и даже провальным, поскольку все его предложения были отвергнуты, пишет American Thinker.
Автор статьи Моника Шоуолтер отметила, что американский лидер намеревался уговорить арабских шейхов начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо. При этом сам Байден, по сути, и "задушил" производство энергоресурсов в своей стране, издав множество соответствующих указов и закрыв трубопровод Keystone XL. Теперь же, понимая, что высокие цены сильно бьют по его рейтингам, президент отправился в Саудовскую Аравию с просьбой повлиять на ситуацию. Однако интересы у этих стран слишком разные, ввиду чего над Байденом попросту посмеялись, считает журналистка.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 18:38
"Ты нам не друг". Байден разозлил Британию неудобной правдой о стране
"Саудовцев никогда не держали за дураков, и они ясно видят, что Джо приполз умолять их спасти его шкуру — глупая просьба, учитывая, как сам Джо заклеймил их перед всем миром нарушителями прав человека (предоставив передышку Кубе, Китаю, Ирану и Венесуэле), помог их заклятому врагу Ирану, который строит против них козни, и наконец разгромил собственные мощности по нефтедобыче", — отметила Шоуолтер.
Кроме того, провалилась идея создать некий альянс между США, Израилем и Саудовской Аравией. Последние, по мнению автора статьи, наверняка не захотели поручать свою безопасность "гениальным стратегам вроде генерала Марка Милли". Что касается ситуации с нефтью, то провал на переговорах с саудовцами чувствовался задолго до их начала. И теперь Байдену, по всей видимости, придется обратиться к Владимиру Путину, которого он успел неоднократно обвинить в подорожании бензина, подытожила Шоуолтер.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды объявили о своем уходе из страны. В Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
В свою очередь, цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне вовсе превысив пять долларов за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон. Как заявил американский президент, цены на бензин на автозаправках уже снижаются, а его визит на Ближний Восток еще больше будет способствовать этой цели в ближайшие недели.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 23:39
Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах в адрес Саудовской Аравии
 
В миреМарк МиллиВладимир ПутинСаудовская АравияИранСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала