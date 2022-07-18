16:08 18.07.2022 (обновлено: 17:00 18.07.2022)
В США рассказали о высмеянной в Саудовской Аравии просьбе Байдена
American Thinker: арабские шейхи посмеялись над просьбой Байдена увеличить добычу нефти
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию получился безрезультатным и даже провальным, поскольку все его предложения были отвергнуты, пишет American Thinker.
Автор статьи Моника Шоуолтер отметила, что американский лидер намеревался уговорить арабских шейхов начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо. При этом сам Байден, по сути, и "задушил" производство энергоресурсов в своей стране, издав множество соответствующих указов и закрыв трубопровод Keystone XL. Теперь же, понимая, что высокие цены сильно бьют по его рейтингам, президент отправился в Саудовскую Аравию с просьбой повлиять на ситуацию. Однако интересы у этих стран слишком разные, ввиду чего над Байденом попросту посмеялись, считает журналистка.
"Саудовцев никогда не держали за дураков, и они ясно видят, что Джо приполз умолять их спасти его шкуру — глупая просьба, учитывая, как сам Джо заклеймил их перед всем миром нарушителями прав человека (предоставив передышку Кубе, Китаю, Ирану и Венесуэле), помог их заклятому врагу Ирану, который строит против них козни, и наконец разгромил собственные мощности по нефтедобыче", — отметила Шоуолтер.
Кроме того, провалилась идея создать некий альянс между США, Израилем и Саудовской Аравией. Последние, по мнению автора статьи, наверняка не захотели поручать свою безопасность "гениальным стратегам вроде генерала Марка Милли". Что касается ситуации с нефтью, то провал на переговорах с саудовцами чувствовался задолго до их начала. И теперь Байдену, по всей видимости, придется обратиться к Владимиру Путину, которого он успел неоднократно обвинить в подорожании бензина, подытожила Шоуолтер.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды объявили о своем уходе из страны. В Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
В свою очередь, цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне вовсе превысив пять долларов за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон. Как заявил американский президент, цены на бензин на автозаправках уже снижаются, а его визит на Ближний Восток еще больше будет способствовать этой цели в ближайшие недели.
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