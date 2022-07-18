https://ria.ru/20220718/aviatsiya-1803180902.html

Российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления

Российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления - РИА Новости, 18.07.2022

Российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления

Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила за сутки 14 украинских пунктов управления, три склада с оружием и комплекс ПВО "Бук", сообщило Минобороны... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:40

2022-07-18T12:40

2022-07-18T12:40

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

донецкая народная республика

николаев (украина)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787958536_0:190:3061:1913_1920x0_80_0_0_77fa618fa1dd78405d41b21e7b5f4dd1.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила за сутки 14 украинских пунктов управления, три склада с оружием и комплекс ПВО "Бук", сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николаева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки Запорожской области и 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Покровское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 286 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, уничтожены самоходная огневая установка "Бук-М1" в районе Краматорска ДНР, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

донецкая народная республика

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, донецкая народная республика, николаев (украина), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр