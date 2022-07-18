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Российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/aviatsiya-1803180902.html
Российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления
Российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления - РИА Новости, 18.07.2022
Российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления
Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила за сутки 14 украинских пунктов управления, три склада с оружием и комплекс ПВО "Бук", сообщило Минобороны... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:40
2022-07-18T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
николаев (украина)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила за сутки 14 украинских пунктов управления, три склада с оружием и комплекс ПВО "Бук", сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николаева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки Запорожской области и 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Покровское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 286 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, уничтожены самоходная огневая установка "Бук-М1" в районе Краматорска ДНР, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, донецкая народная республика, николаев (украина), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:40 18.07.2022
 
Российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления

Минобороны: авиация уничтожила 14 пунктов управления ВСУ, три склада с оружием и "Бук"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52
Ударные вертолеты Ка-52 - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила за сутки 14 украинских пунктов управления, три склада с оружием и комплекс ПВО "Бук", сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николаева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки Запорожской области и 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Покровское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 286 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, уничтожены самоходная огневая установка "Бук-М1" в районе Краматорска ДНР, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаНиколаев (Украина)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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