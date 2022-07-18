https://ria.ru/20220718/aviatsiya-1803180902.html
Российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления
Российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления - РИА Новости, 18.07.2022
Российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления
Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила за сутки 14 украинских пунктов управления, три склада с оружием и комплекс ПВО "Бук", сообщило Минобороны... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:40
2022-07-18T12:40
2022-07-18T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
николаев (украина)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787958536_0:190:3061:1913_1920x0_80_0_0_77fa618fa1dd78405d41b21e7b5f4dd1.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российская авиация в ходе спецоперации уничтожила за сутки 14 украинских пунктов управления, три склада с оружием и комплекс ПВО "Бук", сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николаева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки Запорожской области и 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Покровское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 286 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, уничтожены самоходная огневая установка "Бук-М1" в районе Краматорска ДНР, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
донецкая народная республика
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787958536_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_7e2145bc5fab8e0e4ec095b44266f2d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, донецкая народная республика, николаев (украина), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Российская авиация уничтожила 14 украинских пунктов управления
Минобороны: авиация уничтожила 14 пунктов управления ВСУ, три склада с оружием и "Бук"