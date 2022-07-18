https://ria.ru/20220718/artilleriya-1803337937.html

В Харькове украинские военные разместили артиллерию в одной из школ

В Харькове украинские военные разместили артиллерию в одной из школ - РИА Новости, 18.07.2022

В Харькове украинские военные разместили артиллерию в одной из школ

Украинские военные разместили артиллерию в одной из школ Харькова, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T21:46

2022-07-18T21:46

2022-07-18T21:46

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские военные разместили артиллерию в одной из школ Харькова, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове на территории школы № 8 (Салтовское шоссе) дислоцированы подразделения ВСУ, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, при этом, эвакуация местных жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась", - сказал он.

https://ria.ru/20220713/kharkov-1802306930.html

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