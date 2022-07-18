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В Харькове украинские военные разместили артиллерию в одной из школ
В Харькове украинские военные разместили артиллерию в одной из школ - РИА Новости, 18.07.2022
В Харькове украинские военные разместили артиллерию в одной из школ
Украинские военные разместили артиллерию в одной из школ Харькова, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T21:46
2022-07-18T21:46
2022-07-18T21:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские военные разместили артиллерию в одной из школ Харькова, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове на территории школы № 8 (Салтовское шоссе) дислоцированы подразделения ВСУ, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, при этом, эвакуация местных жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась", - сказал он.
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харьков, вооруженные силы украины, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
В Харькове украинские военные разместили артиллерию в одной из школ
Минобороны: украинские военные разместили артиллерию в одной из школ Харькова