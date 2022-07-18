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"Современник" опроверг сообщения об отмене спектаклей с Ахеджаковой - РИА Новости, 18.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220718/akhedzhakova-1803164081.html
"Современник" опроверг сообщения об отмене спектаклей с Ахеджаковой
"Современник" опроверг сообщения об отмене спектаклей с Ахеджаковой - РИА Новости, 18.07.2022
"Современник" опроверг сообщения об отмене спектаклей с Ахеджаковой
В театре "Современник" опровергли информацию о том, что спектакли с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой убирают из репертуара. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:04
2022-07-18T12:04
культура
новости культуры
современник (театр)
лия ахеджакова
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В театре "Современник" опровергли информацию о том, что спектакли с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой убирают из репертуара.Ранее в СМИ появилась информация, что спектакли с Ахеджаковой якобы снимают."Спектакли идут. Лия Меджидовна играет", - сказали РИА Новости в театре.
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новости культуры, современник (театр), лия ахеджакова
12:04 18.07.2022
 
"Современник" опроверг сообщения об отмене спектаклей с Ахеджаковой

"Современник" опроверг сообщения, что спектакли с Лией Ахеджаковой убирают из репертуара

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНародная артистка РФ Лия Ахеджакова
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В театре "Современник" опровергли информацию о том, что спектакли с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой убирают из репертуара.
Ранее в СМИ появилась информация, что спектакли с Ахеджаковой якобы снимают.
"Спектакли идут. Лия Меджидовна играет", - сказали РИА Новости в театре.
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 22:10Культура
"Современник" опроверг информацию об инциденте с Ахеджаковой
 
КультураНовости культурыСовременник (театр)Лия Ахеджакова
 
 
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