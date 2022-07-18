https://ria.ru/20220718/akhedzhakova-1803164081.html

"Современник" опроверг сообщения об отмене спектаклей с Ахеджаковой

"Современник" опроверг сообщения об отмене спектаклей с Ахеджаковой - РИА Новости, 18.07.2022

"Современник" опроверг сообщения об отмене спектаклей с Ахеджаковой

В театре "Современник" опровергли информацию о том, что спектакли с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой убирают из репертуара. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:04

2022-07-18T12:04

2022-07-18T12:04

культура

новости культуры

современник (театр)

лия ахеджакова

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В театре "Современник" опровергли информацию о том, что спектакли с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой убирают из репертуара.Ранее в СМИ появилась информация, что спектакли с Ахеджаковой якобы снимают."Спектакли идут. Лия Меджидовна играет", - сказали РИА Новости в театре.

https://ria.ru/20220601/akhedzhakova-1792486396.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, современник (театр), лия ахеджакова