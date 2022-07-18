https://ria.ru/20220718/akhedzhakova-1803164081.html
"Современник" опроверг сообщения об отмене спектаклей с Ахеджаковой
"Современник" опроверг сообщения об отмене спектаклей с Ахеджаковой - РИА Новости, 18.07.2022
"Современник" опроверг сообщения об отмене спектаклей с Ахеджаковой
В театре "Современник" опровергли информацию о том, что спектакли с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой убирают из репертуара. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:04
2022-07-18T12:04
2022-07-18T12:04
культура
новости культуры
современник (театр)
лия ахеджакова
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В театре "Современник" опровергли информацию о том, что спектакли с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой убирают из репертуара.Ранее в СМИ появилась информация, что спектакли с Ахеджаковой якобы снимают."Спектакли идут. Лия Меджидовна играет", - сказали РИА Новости в театре.
https://ria.ru/20220601/akhedzhakova-1792486396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, современник (театр), лия ахеджакова
"Современник" опроверг сообщения об отмене спектаклей с Ахеджаковой
"Современник" опроверг сообщения, что спектакли с Лией Ахеджаковой убирают из репертуара