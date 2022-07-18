Песков: Астанинский формат по проблемам в Афганистане вряд ли возможен
Пресс-секретарь Песков: Астанинский формат по проблемам в Афганистане вряд ли возможен
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане
Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Использовать Астанинский формат как кальку для решения ситуаций в Афганистане или Йемене вряд ли возможно, но способствовать урегулированию можно, основываясь на опыте, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ситуация в Афганистане, вокруг Йемена имеют свои отличительные черты. Как кальку использовать опыт Астанинского формата вряд ли возможно. Везде разный состав стран-заинтересантов, везде разная степень сопоставляемости интересов стран. Это сложно сделать, но в рамках Астанинского процесса наши страны подчеркивают каждый раз главенствующую роль ООН", - сказал он в интервью гостелерадио Ирана, показанного в эфире "России 24".
Однако, придерживаясь такого подхода, как отметил Песков, можно способствовать урегулированию ситуаций в данных регионах.
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