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Песков: Астанинский формат по проблемам в Афганистане вряд ли возможен - РИА Новости, 18.07.2022
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Песков: Астанинский формат по проблемам в Афганистане вряд ли возможен
Песков: Астанинский формат по проблемам в Афганистане вряд ли возможен - РИА Новости, 18.07.2022
Песков: Астанинский формат по проблемам в Афганистане вряд ли возможен
Использовать Астанинский формат как кальку для решения ситуаций в Афганистане или Йемене вряд ли возможно, но способствовать урегулированию можно, основываясь... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:51
2022-07-18T12:51
в мире
афганистан
йемен
иран
оон
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Использовать Астанинский формат как кальку для решения ситуаций в Афганистане или Йемене вряд ли возможно, но способствовать урегулированию можно, основываясь на опыте, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ситуация в Афганистане, вокруг Йемена имеют свои отличительные черты. Как кальку использовать опыт Астанинского формата вряд ли возможно. Везде разный состав стран-заинтересантов, везде разная степень сопоставляемости интересов стран. Это сложно сделать, но в рамках Астанинского процесса наши страны подчеркивают каждый раз главенствующую роль ООН", - сказал он в интервью гостелерадио Ирана, показанного в эфире "России 24".Однако, придерживаясь такого подхода, как отметил Песков, можно способствовать урегулированию ситуаций в данных регионах.
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в мире, афганистан, йемен, иран, оон
12:51 18.07.2022
 
Песков: Астанинский формат по проблемам в Афганистане вряд ли возможен

Пресс-секретарь Песков: Астанинский формат по проблемам в Афганистане вряд ли возможен

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане
Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Использовать Астанинский формат как кальку для решения ситуаций в Афганистане или Йемене вряд ли возможно, но способствовать урегулированию можно, основываясь на опыте, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ситуация в Афганистане, вокруг Йемена имеют свои отличительные черты. Как кальку использовать опыт Астанинского формата вряд ли возможно. Везде разный состав стран-заинтересантов, везде разная степень сопоставляемости интересов стран. Это сложно сделать, но в рамках Астанинского процесса наши страны подчеркивают каждый раз главенствующую роль ООН", - сказал он в интервью гостелерадио Ирана, показанного в эфире "России 24".
Однако, придерживаясь такого подхода, как отметил Песков, можно способствовать урегулированию ситуаций в данных регионах.
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