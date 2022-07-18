https://ria.ru/20220718/afganistan-1803184944.html

Песков: Астанинский формат по проблемам в Афганистане вряд ли возможен

Песков: Астанинский формат по проблемам в Афганистане вряд ли возможен - РИА Новости, 18.07.2022

Песков: Астанинский формат по проблемам в Афганистане вряд ли возможен

Использовать Астанинский формат как кальку для решения ситуаций в Афганистане или Йемене вряд ли возможно, но способствовать урегулированию можно, основываясь... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:51

2022-07-18T12:51

2022-07-18T12:51

в мире

афганистан

йемен

иран

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/61/1509336122_0:32:3068:1758_1920x0_80_0_0_b9b55c9bbf39199b358b1aff3841f187.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Использовать Астанинский формат как кальку для решения ситуаций в Афганистане или Йемене вряд ли возможно, но способствовать урегулированию можно, основываясь на опыте, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ситуация в Афганистане, вокруг Йемена имеют свои отличительные черты. Как кальку использовать опыт Астанинского формата вряд ли возможно. Везде разный состав стран-заинтересантов, везде разная степень сопоставляемости интересов стран. Это сложно сделать, но в рамках Астанинского процесса наши страны подчеркивают каждый раз главенствующую роль ООН", - сказал он в интервью гостелерадио Ирана, показанного в эфире "России 24".Однако, придерживаясь такого подхода, как отметил Песков, можно способствовать урегулированию ситуаций в данных регионах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220628/afganistan-1798857828.html

афганистан

йемен

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, йемен, иран, оон