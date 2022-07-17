https://ria.ru/20220717/zernovo-1803034758.html

ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области

ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области - РИА Новости, 17.07.2022

ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области

Со стороны Украины в сторону села Зерново Суземского района Брянской области выпущено 29 снарядов, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:24

2022-07-17T13:24

2022-07-17T14:16

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Со стороны Украины в сторону села Зерново Суземского района Брянской области выпущено 29 снарядов, сообщил глава региона Александр Богомаз."По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов. Среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены", — написал губернатор в своем Telegram-канале.На месте падения осколков боеприпаса работают оперативные службы.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Брянской области, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220715/artobstrel-1802594617.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/alchevsk-obstrel-1803021018.html

брянская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область