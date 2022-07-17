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ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области - РИА Новости, 17.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/zernovo-1803034758.html
ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области
ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области - РИА Новости, 17.07.2022
ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области
Со стороны Украины в сторону села Зерново Суземского района Брянской области выпущено 29 снарядов, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:24
2022-07-17T14:16
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Со стороны Украины в сторону села Зерново Суземского района Брянской области выпущено 29 снарядов, сообщил глава региона Александр Богомаз."По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов. Среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены", — написал губернатор в своем Telegram-канале.На месте падения осколков боеприпаса работают оперативные службы.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Брянской области, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220715/artobstrel-1802594617.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/alchevsk-obstrel-1803021018.html
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происшествия, брянская область
13:24 17.07.2022 (обновлено: 14:16 17.07.2022)
 
ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРазбитое окно жилого дома
Разбитое окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Со стороны Украины в сторону села Зерново Суземского района Брянской области выпущено 29 снарядов, сообщил глава региона Александр Богомаз.
"По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов. Среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
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На месте падения осколков боеприпаса работают оперативные службы.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Брянской области, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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