https://ria.ru/20220717/zaporozhe-1803000920.html

Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона

Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона - РИА Новости, 17.07.2022

Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T08:11

2022-07-17T08:11

2022-07-17T15:28

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

запорожская область

россия

херсонская область

служба безопасности украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска.Сейчас примерно 70 процентов территории региона находятся под контролем союзных сил. При этом в областном центре — городе Запорожье — стоит украинская армия."Запорожье будет освобождено. <...> Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города", — сказал Рогов РИА Новости.По его словам, население оставшейся части области "ждет освобождения и просит избавить их от оккупации украинских националистов". Он утверждает, что сейчас боевики, "полицаи" и СБУ проводят в городе "массовые облавы".В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах после этого сформированы пророссийские военно-гражданские администрации, регионы объявили о планах стать субъектами России.Министр обороны Сергей Шойгу ранее дал указание нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы не позволить Киеву наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220716/vzryv-1802982263.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220713/otvet-1802101768.html

запорожская область

россия

херсонская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей шойгу, запорожская область, россия, херсонская область , служба безопасности украины