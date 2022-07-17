https://ria.ru/20220717/zaporozhe-1803000920.html
Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона
Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона - РИА Новости, 17.07.2022
Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T08:11
2022-07-17T08:11
2022-07-17T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
запорожская область
россия
херсонская область
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска.Сейчас примерно 70 процентов территории региона находятся под контролем союзных сил. При этом в областном центре — городе Запорожье — стоит украинская армия."Запорожье будет освобождено. <...> Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города", — сказал Рогов РИА Новости.По его словам, население оставшейся части области "ждет освобождения и просит избавить их от оккупации украинских националистов". Он утверждает, что сейчас боевики, "полицаи" и СБУ проводят в городе "массовые облавы".В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах после этого сформированы пророссийские военно-гражданские администрации, регионы объявили о планах стать субъектами России.Министр обороны Сергей Шойгу ранее дал указание нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы не позволить Киеву наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220716/vzryv-1802982263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей шойгу, запорожская область, россия, херсонская область , служба безопасности украины
08:11 17.07.2022 (обновлено: 15:28 17.07.2022)
Власти Запорожской области призвали Зеленского вывести войска из региона
Член совета администрации Запорожья Рогов призвал Зеленского вывести войска из региона
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска.
Сейчас примерно 70 процентов территории региона находятся под контролем союзных сил. При этом в областном центре — городе Запорожье — стоит украинская армия.
"Запорожье будет освобождено. <...> Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города", — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, население оставшейся части области "ждет освобождения и просит избавить их от оккупации украинских националистов". Он утверждает, что сейчас боевики, "полицаи" и СБУ проводят в городе "массовые облавы".
"Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию. Если такой возможности уже нет — запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского", — сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области. В регионах после этого сформированы пророссийские военно-гражданские администрации, регионы объявили о планах стать субъектами России
.
Министр обороны Сергей Шойгу
ранее дал указание нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы не позволить Киеву наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса
и других регионов.