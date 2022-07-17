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Западу будет непросто встроиться в многополярный мир, заявил Долгов - РИА Новости, 17.07.2022
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Западу будет непросто встроиться в многополярный мир, заявил Долгов
Западу будет непросто встроиться в многополярный мир, заявил Долгов - РИА Новости, 17.07.2022
Западу будет непросто встроиться в многополярный мир, заявил Долгов
Коллективному Западу будет непросто встроиться в формирующийся многополярный мир, слишком велика внутренняя инерция былого гегемонизма в Вашингтоне, написал в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:21
2022-07-17T11:21
в мире
тони блэр
владимир путин
борис джонсон
вашингтон (штат)
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украина
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Коллективному Западу будет непросто встроиться в формирующийся многополярный мир, слишком велика внутренняя инерция былого гегемонизма в Вашингтоне, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Константин Долгов.Экс-премьер Британии Тони Блэр ранее заявил, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности."Устами экс-премьера Британии Тони Блэра наиболее трезвомыслящая часть британской и западной элиты (болтающийся в офисе в ожидании сменщика Борис Джонсон к ней конечно не относится) посылает сигнал, что начала осознавать конец эпохи доминирования Запада в мире. Лучше поздно, чем никогда", - отметил Долгов.Но встроиться в формирующийся многополярный мир "коллективному Западу будет непросто", полагает он. "Слишком велика внутренняя инерция былого гегемонизма в Вашингтоне. Пока до конца не посыпались проамериканские марионетки во главе европейских правительств (хотя и здесь процесс уверенно пошел)", - подчеркнул сенатор РФ.Он полагает, что по мере решения Россией задач полной демилитаризации и денацификации Украины, расширения БРИКС и ШОС "многополюсность еще резко укрепится, и мнение Блэра наверняка станет модным трендом в западной элите"."Последует ли за этим корректировка реальной политики Запада - посмотрим. Нам же важно продолжать работу по всемерному укреплению России и наших позиций в новом миропорядке - курс, уверенно проводимый (президентом РФ) Владимиром Путиным", - заключил Долгов.
https://ria.ru/20220630/zapad-1799167152.html
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в мире, тони блэр, владимир путин, борис джонсон, вашингтон (штат), россия, украина, шос, брикс
11:21 17.07.2022
 
Западу будет непросто встроиться в многополярный мир, заявил Долгов

Сенатор Долгов: Западу будет непросто встроиться в формирующийся многополярный мир

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Долгов
Константин Долгов - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Долгов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Коллективному Западу будет непросто встроиться в формирующийся многополярный мир, слишком велика внутренняя инерция былого гегемонизма в Вашингтоне, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Константин Долгов.
Экс-премьер Британии Тони Блэр ранее заявил, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности.
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"Устами экс-премьера Британии Тони Блэра наиболее трезвомыслящая часть британской и западной элиты (болтающийся в офисе в ожидании сменщика Борис Джонсон к ней конечно не относится) посылает сигнал, что начала осознавать конец эпохи доминирования Запада в мире. Лучше поздно, чем никогда", - отметил Долгов.
Но встроиться в формирующийся многополярный мир "коллективному Западу будет непросто", полагает он. "Слишком велика внутренняя инерция былого гегемонизма в Вашингтоне. Пока до конца не посыпались проамериканские марионетки во главе европейских правительств (хотя и здесь процесс уверенно пошел)", - подчеркнул сенатор РФ.
Он полагает, что по мере решения Россией задач полной демилитаризации и денацификации Украины, расширения БРИКС и ШОС "многополюсность еще резко укрепится, и мнение Блэра наверняка станет модным трендом в западной элите".
"Последует ли за этим корректировка реальной политики Запада - посмотрим. Нам же важно продолжать работу по всемерному укреплению России и наших позиций в новом миропорядке - курс, уверенно проводимый (президентом РФ) Владимиром Путиным", - заключил Долгов.
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В миреТони БлэрВладимир ПутинБорис ДжонсонВашингтон (штат)РоссияУкраинаШОСБРИКС
 
 
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