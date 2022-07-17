https://ria.ru/20220717/yasinovataya-1803003696.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять ракет из РСЗО "Град", десять снарядов калибром 122 миллиметра и пять мин калибром... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T08:48

2022-07-17T08:48

2022-07-17T08:53

в мире

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

ясиноватая

авдеевка

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять ракет из РСЗО "Град", десять снарядов калибром 122 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.25 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", десять снарядов калибром 122 мм и пять мин калибром 120 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220717/ukraina-1803001730.html

донецкая народная республика

ясиноватая

авдеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, авдеевка