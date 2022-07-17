https://ria.ru/20220717/yasinovataya-1803003696.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять ракет из РСЗО "Град", десять снарядов калибром 122 миллиметра и пять мин калибром... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T08:48
2022-07-17T08:48
2022-07-17T08:53
в мире
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
ясиноватая
авдеевка
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пять ракет из РСЗО "Град", десять снарядов калибром 122 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.25 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", десять снарядов калибром 122 мм и пять мин калибром 120 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220717/ukraina-1803001730.html
донецкая народная республика
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, авдеевка
08:48 17.07.2022 (обновлено: 08:53 17.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой двадцать снарядов