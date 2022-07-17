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ВСУ выпустили 40 ракет из "Града" по Куйбышевскому району Донецка

ВСУ выпустили 40 ракет из "Града" по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 17.07.2022

ВСУ выпустили 40 ракет из "Града" по Куйбышевскому району Донецка

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 40 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T12:58

2022-07-17T12:58

2022-07-17T13:13

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куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 40 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район города Донецка в 12.50, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град".

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина