https://ria.ru/20220717/voyna-1803069526.html

Самые жестокие войны связаны с желанием уничтожить Россию, заявил патриарх

Самые жестокие войны связаны с желанием уничтожить Россию, заявил патриарх - РИА Новости, 17.07.2022

Самые жестокие войны связаны с желанием уничтожить Россию, заявил патриарх

Самые жестокие и разрушительные мировые войны были связаны с желанием врагов уничтожить Россию, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T18:48

2022-07-17T18:48

2022-07-17T18:48

религия

сергий радонежский

андрей воробьев

россия

русский (остров)

московская область (подмосковье)

русская православная церковь

третьяковская галерея

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Самые жестокие и разрушительные мировые войны были связаны с желанием врагов уничтожить Россию, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Никогда жизнь нашего Отечества не была спокойной, потому что и враги внешние, да и внутренние, стремились к тому, чтобы действительно понизить роль и значение России, не только на Европейском континенте, но и во всем мире. И мы знаем, что все мировые войны, самые страшные, самые разрушительные, были связаны с тем, что иные силы, иная власть, в первую очередь стремилась разрушить нашу страну. И мы выдерживали эти невероятные по силе натиски, и мы побеждали. И, конечно, не только потому, что были прекрасные военачальники, не только потому, что мужественным был наш солдат, но и потому, что такова была воля Божия", – сказал патриарх в проповеди после малой вечерни с акафистом преподобному Сергию Радонежскому, которую он возглавил в Троице-Сергиевой лавре в воскресенье.Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что в неспокойные времена важно, что рублевский образ Троицы пребывает с верующими. "Образ, который свидетельствует нам о единстве и силе Божией, дает людям некий идеал совместной жизни, который выражается в духовном единстве людей", – сказал он в проповеди.Служение же России, по его мнению, заключается в том, чтобы в жизни людей оставалась вера в Господа, "чтобы христианские ценности, принесенные через заповеди самого Господа и спасителя, продолжали вдохновлять людей и на подвиг жизненный, и на изменение своей жизни, и на духовное и нравственное свое совершенствование"."Пусть Отечество наше, народы наши, церковь наша, сохраняют то единство, без которого нет единства у земли Русской. Верим, что по молитвам Сергия Радонежского, под покровом Богородицы, сохранится держава Российская и народ наш в единстве, в вере и в духовной силе", – заключил патриарх.Русская православная церковь (РПЦ) празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры 18 июля. Ряд богослужений во время посвященного этому фестиваля в Троице-Сергиевой Лавре, проходящего с 16 июля, а также в день праздника, возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На празднование с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей государственной Третьяковской галереи была доставлена икона Андрея Рублева "Троица".Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского в Сергиев Посад прибудут 20 тысяч паломников. Русская православная церковь организует бесплатные палаточные городки для паломников вблизи Троице-Сергиевой лавры в этот период.Кроме того, патриарх Кирилл благословил крестный ход, в ходе которого мощи преподобного Сергия Радонежского будут принесены не менее чем в 50 епархий РПЦ. Он завершится в октябре 2022 года.Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) – основатель Троице-Сергиевой лавры и один из самых почитаемых русских святых, живший в XIV веке.

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795885897.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220708/sanktsii-1801317213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергий радонежский, андрей воробьев, россия, русский (остров), московская область (подмосковье), русская православная церковь, третьяковская галерея, патриарх кирилл (владимир гундяев)