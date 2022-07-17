https://ria.ru/20220717/vooruzheniya-1803088982.html

В Белоруссии сообщили о планах по принятию на вооружение российских С-400

В Белоруссии сообщили о планах по принятию на вооружение российских С-400 - РИА Новости, 17.07.2022

В Белоруссии сообщили о планах по принятию на вооружение российских С-400

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап заявил, что у белорусской армии в ближайшей перспективе появится на... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T21:14

2022-07-17T21:14

2022-07-17T21:19

александр лукашенко

белоруссия

с-400 «триумф»

минск

россия

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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап заявил, что у белорусской армии в ближайшей перспективе появится на вооружении ЗРК С-400.В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск купил у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400. Ранее он заявлял, что есть несколько вариантов интересной российской военной техники, использовавшейся во время прошедших в феврале совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022", которую бы Минск хотел иметь на своей территории постоянно. До этого президент также отмечал, что в созданном совместно с РФ учебно-боевом центре в республике есть боеспособный комплекс С-400.

https://ria.ru/20220715/pvo-1802780880.html

белоруссия

минск

россия

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александр лукашенко, белоруссия, с-400 «триумф», минск, россия