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В Белоруссии сообщили о планах по принятию на вооружение российских С-400 - РИА Новости, 17.07.2022
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В Белоруссии сообщили о планах по принятию на вооружение российских С-400
В Белоруссии сообщили о планах по принятию на вооружение российских С-400 - РИА Новости, 17.07.2022
В Белоруссии сообщили о планах по принятию на вооружение российских С-400
Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап заявил, что у белорусской армии в ближайшей перспективе появится на... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T21:14
2022-07-17T21:19
александр лукашенко
белоруссия
с-400 «триумф»
минск
россия
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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап заявил, что у белорусской армии в ближайшей перспективе появится на вооружении ЗРК С-400.В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск купил у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400. Ранее он заявлял, что есть несколько вариантов интересной российской военной техники, использовавшейся во время прошедших в феврале совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022", которую бы Минск хотел иметь на своей территории постоянно. До этого президент также отмечал, что в созданном совместно с РФ учебно-боевом центре в республике есть боеспособный комплекс С-400.
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александр лукашенко, белоруссия, с-400 «триумф», минск, россия
21:14 17.07.2022 (обновлено: 21:19 17.07.2022)
 
В Белоруссии сообщили о планах по принятию на вооружение российских С-400

В Белоруссии сообщили о планах принять в ближайшее время на вооружение российские С-400

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Архивное фото
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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап заявил, что у белорусской армии в ближайшей перспективе появится на вооружении ЗРК С-400.
"Прорабатывается вопрос и в ближайшей перспективе появятся у нас на вооружении ударный вертолет Ми-35, а также зенитная ракетная система С-400", - сказал Михолап в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск купил у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400. Ранее он заявлял, что есть несколько вариантов интересной российской военной техники, использовавшейся во время прошедших в феврале совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022", которую бы Минск хотел иметь на своей территории постоянно. До этого президент также отмечал, что в созданном совместно с РФ учебно-боевом центре в республике есть боеспособный комплекс С-400.
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:32
В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияС-400 «Триумф»МинскРоссия
 
 
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