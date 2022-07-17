https://ria.ru/20220717/voennye-1803082147.html

В ДНР сообщили о гибели четырех военнослужащих республики за сутки

В ДНР сообщили о гибели четырех военнослужащих республики за сутки - РИА Новости, 17.07.2022

В ДНР сообщили о гибели четырех военнослужащих республики за сутки

Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, еще семь получили ранения за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T20:09

2022-07-17T20:09

2022-07-17T20:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

донбасс

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, еще семь получили ранения за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция ДНР.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов по десяти населенным пунктам республики.

https://ria.ru/20220710/rszo-1801572701.html

донецкая народная республика

донбасс

украина

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донецкая народная республика, в мире, донбасс, украина