https://ria.ru/20220717/voennye-1803082147.html
В ДНР сообщили о гибели четырех военнослужащих республики за сутки
В ДНР сообщили о гибели четырех военнослужащих республики за сутки - РИА Новости, 17.07.2022
В ДНР сообщили о гибели четырех военнослужащих республики за сутки
Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, еще семь получили ранения за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T20:09
2022-07-17T20:09
2022-07-17T20:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, еще семь получили ранения за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция ДНР.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов по десяти населенным пунктам республики.
https://ria.ru/20220710/rszo-1801572701.html
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донецкая народная республика, в мире, донбасс, украина
В ДНР сообщили о гибели четырех военнослужащих республики за сутки
В ДНР сообщили о гибели за сутки четырех военнослужащих, еще семь получили ранения