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Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР - РИА Новости, 17.07.2022
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Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике, выпустив 18 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T17:46
2022-07-17T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике, выпустив 18 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Верхнеторецкое, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
https://ria.ru/20220717/zhertvy-1803045222.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:46 17.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Верхнеторецкому 18 снарядов

© Фото : ДНР ОнлайнДом, обстрелянный из РСЗО "Град" со стороны украинских войск
Дом, обстрелянный из РСЗО Град со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике, выпустив 18 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Верхнеторецкое, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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