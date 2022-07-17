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Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике, выпустив 18 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T17:46

2022-07-17T17:46

2022-07-17T17:46

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике, выпустив 18 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 18 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Верхнеторецкое, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".

https://ria.ru/20220717/zhertvy-1803045222.html

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донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр