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Зеленский снял с постов генпрокурора Украины и главу СБУ
Зеленский снял с постов генпрокурора Украины и главу СБУ - РИА Новости, 18.07.2022
Зеленский снял с постов генпрокурора Украины и главу СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T22:04
2022-07-17T22:04
2022-07-18T03:29
владимир зеленский
украина
ирина венедиктова
в мире
иван баканов
служба безопасности украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, сообщил портал Страна.ua со ссылкой на соответствующие указы.Как указано в документах, президент отстранил Баканова в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава ВСУ. Отставка Венедиктовой произошла согласно части 2 статьи 11 закона "О правовом режиме военного положения".Сам Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что отстранение силовиков связано с фактами государственной измены со стороны сотрудников ведомств. Так, зарегистрировано 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационистской деятельности. По ним проходят сотрудники органов прокуратуры, досудебного расследования и других органов.Президент подчеркнул, что такое количество преступлений против национальной безопасности, а также связи, "зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России ставят очень серьезные вопросы соответствующим руководителям".Венедиктова занимала свой пост с марта 2020 года, до этого она была и. о. директора Госбюро расследований. Исполняющим обязанности генпрокурора назначен Алексей Симоненко.Баканов возглавлял СБУ с августа 2019-го, ранее он работал первым замглавы ведомства.
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владимир зеленский, украина, ирина венедиктова, в мире, иван баканов, служба безопасности украины
22:04 17.07.2022 (обновлено: 03:29 18.07.2022)
Зеленский снял с постов генпрокурора Украины и главу СБУ
Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Украины Венедиктову и главу СБУ Баканова