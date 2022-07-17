https://ria.ru/20220717/venediktova-1803095777.html

Зеленский снял с постов генпрокурора Украины и главу СБУ

Зеленский снял с постов генпрокурора Украины и главу СБУ - РИА Новости, 18.07.2022

Зеленский снял с постов генпрокурора Украины и главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-17T22:04

2022-07-17T22:04

2022-07-18T03:29

владимир зеленский

украина

ирина венедиктова

в мире

иван баканов

служба безопасности украины

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, сообщил портал Страна.ua со ссылкой на соответствующие указы.Как указано в документах, президент отстранил Баканова в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава ВСУ. Отставка Венедиктовой произошла согласно части 2 статьи 11 закона "О правовом режиме военного положения".Сам Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что отстранение силовиков связано с фактами государственной измены со стороны сотрудников ведомств. Так, зарегистрировано 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационистской деятельности. По ним проходят сотрудники органов прокуратуры, досудебного расследования и других органов.Президент подчеркнул, что такое количество преступлений против национальной безопасности, а также связи, "зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России ставят очень серьезные вопросы соответствующим руководителям".Венедиктова занимала свой пост с марта 2020 года, до этого она была и. о. директора Госбюро расследований. Исполняющим обязанности генпрокурора назначен Алексей Симоненко.Баканов возглавлял СБУ с августа 2019-го, ранее он работал первым замглавы ведомства.

https://ria.ru/20220701/evrosoyuz-1799547538.html

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владимир зеленский, украина, ирина венедиктова, в мире, иван баканов, служба безопасности украины