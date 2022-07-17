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Слуцкий назвал заявление об ударах по Крымскому мосту больными фантазиями - РИА Новости, 17.07.2022
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Слуцкий назвал заявление об ударах по Крымскому мосту больными фантазиями
Слуцкий назвал заявление об ударах по Крымскому мосту больными фантазиями - РИА Новости, 17.07.2022
Слуцкий назвал заявление об ударах по Крымскому мосту больными фантазиями
Удары по Крымскому мосту - фантазии Киева, мост надёжно защищен, в случае нанесения такого удара последует жесткий ответ, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:49
2022-07-17T15:49
в мире
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алексей арестович
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Удары по Крымскому мосту - фантазии Киева, мост надёжно защищен, в случае нанесения такого удара последует жесткий ответ, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.В субботу представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность"."Удары по Крымскому мосту - это больные фантазии Киева. Он надежно защищен. Но если только попробуют - получат так, что мало не покажется", - написал он.Он добавил, что в обстрелах населения Донбасса виноват не только киевский режим."Однако обстрелы населения в Донбассе продолжаются. Сводки о погибших приходят каждый день. И виновата в этом не только обезумевшая власть в Киеве, но и ее кураторы и кукловоды", - отметил он.По словам Слуцкого, ответственность за преступления придётся разделить и западным партнерам Киева."Вопрос к западным партнерам Киева - понимают ли они, для чего используется поставляемая "военная помощь"? И что ответственность за преступления неонацистов придётся разделить им всем - в США, Брюсселе, Лондоне?" - уточнил он.
https://ria.ru/20220717/krym-1803037570.html
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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , донбасс, украина, киев, министерство обороны украины
15:49 17.07.2022
 
Слуцкий назвал заявление об ударах по Крымскому мосту больными фантазиями

Депутат Слуцкий назвал заявление об ударах по Крымскому мосту больными фантазиями Киева

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Удары по Крымскому мосту - фантазии Киева, мост надёжно защищен, в случае нанесения такого удара последует жесткий ответ, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
В субботу представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность".
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"Удары по Крымскому мосту - это больные фантазии Киева. Он надежно защищен. Но если только попробуют - получат так, что мало не покажется", - написал он.
Он добавил, что в обстрелах населения Донбасса виноват не только киевский режим.
"Однако обстрелы населения в Донбассе продолжаются. Сводки о погибших приходят каждый день. И виновата в этом не только обезумевшая власть в Киеве, но и ее кураторы и кукловоды", - отметил он.
По словам Слуцкого, ответственность за преступления придётся разделить и западным партнерам Киева.
"Вопрос к западным партнерам Киева - понимают ли они, для чего используется поставляемая "военная помощь"? И что ответственность за преступления неонацистов придётся разделить им всем - в США, Брюсселе, Лондоне?" - уточнил он.
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