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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 17.07.2022
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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T08:23
2022-07-17T09:05
в мире
украина
сша
донецк (днр)
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 06.00 (время совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что через полчаса войска Украины выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220717/ukraina-1802968345.html
украина
сша
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, украина, сша, донецк (днр), нато, донецкая народная республика
08:23 17.07.2022 (обновлено: 09:05 17.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

СЦКК: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 06.00 (время совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Кроме того, ведомство сообщило, что через полчаса войска Украины выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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