https://ria.ru/20220717/ukraina-1803001730.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T08:23

2022-07-17T08:23

2022-07-17T09:05

в мире

украина

сша

донецк (днр)

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 06.00 (время совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что через полчаса войска Украины выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220717/ukraina-1802968345.html

украина

сша

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, украина, сша, донецк (днр), нато, донецкая народная республика