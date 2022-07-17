https://ria.ru/20220717/ukraina-1803001730.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T08:23
2022-07-17T08:23
2022-07-17T09:05
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 06.00 (время совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что через полчаса войска Украины выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220717/ukraina-1802968345.html
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в мире, украина, сша, донецк (днр), нато, донецкая народная республика
08:23 17.07.2022 (обновлено: 09:05 17.07.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
СЦКК: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку