Рейтинг@Mail.ru
В Уфе тушат пожар в здании арбитражного суда, пострадавших нет - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/ufa-1803020760.html
В Уфе тушат пожар в здании арбитражного суда, пострадавших нет
В Уфе тушат пожар в здании арбитражного суда, пострадавших нет - РИА Новости, 17.07.2022
В Уфе тушат пожар в здании арбитражного суда, пострадавших нет
Горящую кровлю тушат на здании арбитражного суда в Уфе, сообщает МЧС Башкирии. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:13
2022-07-17T11:13
происшествия
коммерческая недвижимость
уфа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Горящую кровлю тушат на здании арбитражного суда в Уфе, сообщает МЧС Башкирии.Сообщение о том, что на улице Гоголя в Уфе происходит пожар, поступило в воскресенье в 11.39 (9.39 мск)."По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит кровля здания арбитражного суда. Благодаря оперативным действиям пожарных в 12.03 пожар был локализован, в 12.08 открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что до прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались 3 человека. Пострадавших нет.В тушении от МЧС России задействовано 39 человек и 11 единиц техники. "Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800409210.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15dfb3135730e5e08da75b7daf76cf5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коммерческая недвижимость, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:13 17.07.2022
 
В Уфе тушат пожар в здании арбитражного суда, пострадавших нет

В Уфе тушат пожар в здании арбитражного суда, пострадавших нет

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Горящую кровлю тушат на здании арбитражного суда в Уфе, сообщает МЧС Башкирии.
Сообщение о том, что на улице Гоголя в Уфе происходит пожар, поступило в воскресенье в 11.39 (9.39 мск).
Особняк Шамовых в Уфе - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 14:58
В Уфе инспекторы ГИБДД спасли из горящего особняка Шамовых мужчину с котом
"По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит кровля здания арбитражного суда. Благодаря оперативным действиям пожарных в 12.03 пожар был локализован, в 12.08 открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались 3 человека. Пострадавших нет.
В тушении от МЧС России задействовано 39 человек и 11 единиц техники. "Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России", - подчеркивается в сообщении.
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьУфаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала