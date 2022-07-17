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В Уфе тушат пожар в здании арбитражного суда, пострадавших нет

В Уфе тушат пожар в здании арбитражного суда, пострадавших нет - РИА Новости, 17.07.2022

В Уфе тушат пожар в здании арбитражного суда, пострадавших нет

Горящую кровлю тушат на здании арбитражного суда в Уфе, сообщает МЧС Башкирии. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T11:13

2022-07-17T11:13

2022-07-17T11:13

происшествия

коммерческая недвижимость

уфа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Горящую кровлю тушат на здании арбитражного суда в Уфе, сообщает МЧС Башкирии.Сообщение о том, что на улице Гоголя в Уфе происходит пожар, поступило в воскресенье в 11.39 (9.39 мск)."По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит кровля здания арбитражного суда. Благодаря оперативным действиям пожарных в 12.03 пожар был локализован, в 12.08 открытое горение ликвидировано на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что до прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались 3 человека. Пострадавших нет.В тушении от МЧС России задействовано 39 человек и 11 единиц техники. "Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800409210.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)