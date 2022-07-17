https://ria.ru/20220717/turbina-1803102955.html

Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за турбины для "Северного потока"

Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 17.07.2022

Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за турбины для "Северного потока"

Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с премьер-министром Канады подчеркнул недовольство украинцев, которые "никогда не воспримут" решение Оттавы вернуть... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T23:26

2022-07-17T23:26

2022-07-17T23:34

канада

оттава

мид украины

газпром

siemens

северный поток

германия

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с премьер-министром Канады подчеркнул недовольство украинцев, которые "никогда не воспримут" решение Оттавы вернуть турбину для "Северного потока".Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.

https://ria.ru/20220715/turbiny-1802702786.html

канада

оттава

германия

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канада, оттава, мид украины, газпром, siemens, северный поток, германия, владимир зеленский, джастин трюдо