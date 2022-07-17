23:26 17.07.2022 (обновлено: 23:34 17.07.2022)
Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за турбины для "Северного потока"
Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за возвращения турбины для "Северного потока"
Газопровод "Северный поток" . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с премьер-министром Канады подчеркнул недовольство украинцев, которые "никогда не воспримут" решение Оттавы вернуть турбину для "Северного потока".
"Говорил сегодня с премьер-министром Джастином Трюдо. Мы обсудили наше сотрудничество, но отдельно акцентировал на том, что украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине для "Северного потока", которую решено передать Германии. Фактически в нарушение санкционного режима. Это не вопрос о турбине, это вопрос о соблюдении санкций", - сказал Зеленский в своем обращении.
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.