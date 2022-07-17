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Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 17.07.2022
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Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за турбины для "Северного потока"
Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 17.07.2022
Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за турбины для "Северного потока"
Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с премьер-министром Канады подчеркнул недовольство украинцев, которые "никогда не воспримут" решение Оттавы вернуть... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T23:26
2022-07-17T23:34
канада
оттава
мид украины
газпром
siemens
северный поток
германия
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с премьер-министром Канады подчеркнул недовольство украинцев, которые "никогда не воспримут" решение Оттавы вернуть турбину для "Северного потока".Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
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канада, оттава, мид украины, газпром, siemens, северный поток, германия, владимир зеленский, джастин трюдо
23:26 17.07.2022 (обновлено: 23:34 17.07.2022)
 
Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за турбины для "Северного потока"

Зеленский высказал Трюдо недовольство из-за возвращения турбины для "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток"
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газопровод "Северный поток" . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с премьер-министром Канады подчеркнул недовольство украинцев, которые "никогда не воспримут" решение Оттавы вернуть турбину для "Северного потока".
"Говорил сегодня с премьер-министром Джастином Трюдо. Мы обсудили наше сотрудничество, но отдельно акцентировал на том, что украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине для "Северного потока", которую решено передать Германии. Фактически в нарушение санкционного режима. Это не вопрос о турбине, это вопрос о соблюдении санкций", - сказал Зеленский в своем обращении.
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
На территории компрессорной станции магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 13:51
Германия и Канада пока не обсуждают обслуживание новых турбин Siemens
 
КанадаОттаваМИД УкраиныГазпромSiemensСеверный потокГерманияВладимир ЗеленскийДжастин Трюдо
 
 
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