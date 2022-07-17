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При столкновении двух моторных лодок в Югре погиб один человек - РИА Новости, 17.07.2022
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При столкновении двух моторных лодок в Югре погиб один человек
При столкновении двух моторных лодок в Югре погиб один человек - РИА Новости, 17.07.2022
При столкновении двух моторных лодок в Югре погиб один человек
Две моторные лодки столкнулись на реке в Ханты-Мансийске, один человек погиб, сообщает в воскресенье Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T07:57
2022-07-17T07:57
происшествия
ханты-мансийск
екатеринбург
иртыш (река)
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Две моторные лодки столкнулись на реке в Ханты-Мансийске, один человек погиб, сообщает в воскресенье Уральская транспортная прокуратура."На реке Иртыш в районе лодочной станции города Ханты-Мансийска произошло столкновение двух моторных лодок. В результате происшествия один человек погиб", — говорится в сообщении.Как подчеркнули в прокуратуре, моторная лодка, допустившая столкновение, и лица, находившиеся в ней, скрылись с места происшествия, сейчас проводится их розыск.
ханты-мансийск
екатеринбург
иртыш (река)
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происшествия, ханты-мансийск, екатеринбург, иртыш (река), ханты-мансийский автономный округ
07:57 17.07.2022
 
При столкновении двух моторных лодок в Югре погиб один человек

Транспортная прокуратура: в Югре столкнулись две моторные лодки, погиб один человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Две моторные лодки столкнулись на реке в Ханты-Мансийске, один человек погиб, сообщает в воскресенье Уральская транспортная прокуратура.
"На реке Иртыш в районе лодочной станции города Ханты-Мансийска произошло столкновение двух моторных лодок. В результате происшествия один человек погиб", — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в прокуратуре, моторная лодка, допустившая столкновение, и лица, находившиеся в ней, скрылись с места происшествия, сейчас проводится их розыск.
 
ПроисшествияХанты-МансийскЕкатеринбургИртыш (река)Ханты-Мансийский автономный округ
 
 
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