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При столкновении двух моторных лодок в Югре погиб один человек

При столкновении двух моторных лодок в Югре погиб один человек - РИА Новости, 17.07.2022

При столкновении двух моторных лодок в Югре погиб один человек

Две моторные лодки столкнулись на реке в Ханты-Мансийске, один человек погиб, сообщает в воскресенье Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T07:57

2022-07-17T07:57

2022-07-17T07:57

происшествия

ханты-мансийск

екатеринбург

иртыш (река)

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Две моторные лодки столкнулись на реке в Ханты-Мансийске, один человек погиб, сообщает в воскресенье Уральская транспортная прокуратура."На реке Иртыш в районе лодочной станции города Ханты-Мансийска произошло столкновение двух моторных лодок. В результате происшествия один человек погиб", — говорится в сообщении.Как подчеркнули в прокуратуре, моторная лодка, допустившая столкновение, и лица, находившиеся в ней, скрылись с места происшествия, сейчас проводится их розыск.

ханты-мансийск

екатеринбург

иртыш (река)

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ханты-мансийск, екатеринбург, иртыш (река), ханты-мансийский автономный округ