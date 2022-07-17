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Спецоперация, 17 июля: Киев грозит ударить по Крымскому мосту - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803098136.html
Спецоперация, 17 июля: Киев грозит ударить по Крымскому мосту
Спецоперация, 17 июля: Киев грозит ударить по Крымскому мосту - РИА Новости, 18.07.2022
Спецоперация, 17 июля: Киев грозит ударить по Крымскому мосту
В воскресенье российские военные уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска, а также около 65 нацистов... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T22:38
2022-07-18T11:53
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
алексей арестович
михаил шеремет
россия
киев
украина
госдума рф
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В воскресенье российские военные уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска, а также около 65 нацистов мотопехотной бригады украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.В свою очередь Киев пригрозил нанести удар по Крымскому мосту, как только появится "техническая возможность". В ответ на это в России заявили, что мост надежно защищен, а в случае нанесения такого удара последует сокрушительный ответ.Ход операцииВКС России высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления, шесть складов боеприпасов, живую силу в 19 районах, включая иностранных наемников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили украинский взвод РСЗО, девять взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в ДНР.Уже 140 украинских вертолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, добавили в ведомстве.Кроме того, российские военные уничтожили используемую украинскими силовиками пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска, а также около 65 нацистов мотопехотной бригады украинских военных.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и один беспилотник. Кроме того, российская ПВО перехватила ракеты "Точка-У" в Херсонской и Харьковской областях, а также 8 снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS в ЛНР, Харьковской и Запорожский областях.В Чугуеве Харьковской области ударами авиации РФ уничтожено 200 военных Украины. Уточняется, что на фоне значительных потерь в рядах украинских военных нарастают случаи дезертирства.Российские летчики за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска в ДНР.Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника войск Украины в 189 районах.Авиация РФ уничтожила в Одессе склад противокорабельных ракет Harpoon, переданных НАТО.Киев грозит Крымскому мостуВ субботу представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность".Попытка атаки на Крымский мост обернется для киевского режима ответным сокрушительным ударом, после которого они не смогут оправиться, заявил на это депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Удары по Крымскому мосту - фантазии Киева, мост надежно защищен, а в случае нанесения такого удара последует жесткий ответ, также заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.В субботу вечером в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS, погибли два человека.Представительство ЛНР в СЦКК готово в случае необходимости передать фрагменты американских РСЗО HIMARS, в том числе найденные на месте ударов войск Киева в Алчевске, следователям СК РФ как доказательства военных преступлений украинской армии, рассказал РИА Новости офицер представительства Алексей Гетманский.Глава Запорожской области Владимир Рогов заявил, что западные кураторы поставили перед Владимиром Зеленским ультиматум не сдавать город Славянск в Донецкой Народной Республике, в противном случае будет прекращено военное финансирование.При этом Рогов подчеркнул, что потеря контроля украинских войск над Славянском неминуема и неотвратима.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html
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владимир зеленский, алексей арестович , михаил шеремет, россия, киев, украина, госдума рф, войска воздушно-космической обороны, су-25, ми-17, в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донбасс, леонид слуцкий (политик), одесса, нато, рсзо himars, крымский мост
22:38 17.07.2022 (обновлено: 11:53 18.07.2022)
 
Спецоперация, 17 июля: Киев грозит ударить по Крымскому мосту

Спецоперация, 17 июля: Киев грозит ударить по Крымскому мосту, ВС России уничтожили HIMARS

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В воскресенье российские военные уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска, а также около 65 нацистов мотопехотной бригады украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.
В свою очередь Киев пригрозил нанести удар по Крымскому мосту, как только появится "техническая возможность". В ответ на это в России заявили, что мост надежно защищен, а в случае нанесения такого удара последует сокрушительный ответ.
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Ход операции

ВКС России высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления, шесть складов боеприпасов, живую силу в 19 районах, включая иностранных наемников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили украинский взвод РСЗО, девять взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в ДНР.
Уже 140 украинских вертолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, добавили в ведомстве.
Кроме того, российские военные уничтожили используемую украинскими силовиками пусковую установку и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в районе Красноармейска, а также около 65 нацистов мотопехотной бригады украинских военных.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и один беспилотник. Кроме того, российская ПВО перехватила ракеты "Точка-У" в Херсонской и Харьковской областях, а также 8 снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS в ЛНР, Харьковской и Запорожский областях.
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15 июля, 11:58Специальная военная операция на Украине
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В Чугуеве Харьковской области ударами авиации РФ уничтожено 200 военных Украины. Уточняется, что на фоне значительных потерь в рядах украинских военных нарастают случаи дезертирства.
Российские летчики за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска в ДНР.
Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника войск Украины в 189 районах.
Авиация РФ уничтожила в Одессе склад противокорабельных ракет Harpoon, переданных НАТО.

Киев грозит Крымскому мосту

В субботу представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность".
Попытка атаки на Крымский мост обернется для киевского режима ответным сокрушительным ударом, после которого они не смогут оправиться, заявил на это депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Удары по Крымскому мосту - фантазии Киева, мост надежно защищен, а в случае нанесения такого удара последует жесткий ответ, также заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
В субботу вечером в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS, погибли два человека.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Хотят ударить по Крымскому мосту". О чем Киев попросил США
Представительство ЛНР в СЦКК готово в случае необходимости передать фрагменты американских РСЗО HIMARS, в том числе найденные на месте ударов войск Киева в Алчевске, следователям СК РФ как доказательства военных преступлений украинской армии, рассказал РИА Новости офицер представительства Алексей Гетманский.
Глава Запорожской области Владимир Рогов заявил, что западные кураторы поставили перед Владимиром Зеленским ультиматум не сдавать город Славянск в Донецкой Народной Республике, в противном случае будет прекращено военное финансирование.
При этом Рогов подчеркнул, что потеря контроля украинских войск над Славянском неминуема и неотвратима.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичМихаил ШереметРоссияКиевУкраинаГосдума РФВойска воздушно-космической обороныСу-25Ми-17В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДонбассЛеонид Слуцкий (политик)ОдессаНАТОРСЗО HIMARSКрымский мост
 
 
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