ВКС за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления
Минобороны: ВКС за сутки уничтожили четыре пункта управления ВСУ и живую силу в 19 районах
© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления, шесть складов боеприпасов, живую силу в 19 районах, включая иностранных наемников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка Донецкой Народной Республики, Малиновка Запорожской области, Черновое Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19-ти районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновки Харьковской области и Дзержинска Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.