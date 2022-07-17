https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803036592.html

ВКС за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления

ВКС за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 17.07.2022

ВКС за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления

ВКС России высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления, шесть складов боеприпасов, живую силу в 19 районах, включая иностранных РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:37

2022-07-17T13:37

2022-07-17T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

николаевская область

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления, шесть складов боеприпасов, живую силу в 19 районах, включая иностранных наемников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка Донецкой Народной Республики, Малиновка Запорожской области, Черновое Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19-ти районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновки Харьковской области и Дзержинска Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803034920.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, харьковская область, николаевская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины