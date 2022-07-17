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ВКС за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 17.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВКС за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления
ВКС за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления - РИА Новости, 17.07.2022
ВКС за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления
ВКС России высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления, шесть складов боеприпасов, живую силу в 19 районах, включая иностранных РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:37
2022-07-17T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
николаевская область
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления, шесть складов боеприпасов, живую силу в 19 районах, включая иностранных наемников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка Донецкой Народной Республики, Малиновка Запорожской области, Черновое Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19-ти районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновки Харьковской области и Дзержинска Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.
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в мире, россия, харьковская область, николаевская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
13:37 17.07.2022
 
ВКС за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления

Минобороны: ВКС за сутки уничтожили четыре пункта управления ВСУ и живую силу в 19 районах

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием за сутки уничтожили четыре украинских пункта управления, шесть складов боеприпасов, живую силу в 19 районах, включая иностранных наемников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка Донецкой Народной Республики, Малиновка Запорожской области, Черновое Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19-ти районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновки Харьковской области и Дзержинска Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьНиколаевская областьВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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