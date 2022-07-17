https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803034648.html

Российские военные уничтожили около 65 националистов под Новоданиловкой

Российские военные уничтожили около 65 националистов под Новоданиловкой - РИА Новости, 17.07.2022

Российские военные уничтожили около 65 националистов под Новоданиловкой

Российские военные уничтожили около 65 националистов мотопехотной бригады украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:23

2022-07-17T13:23

2022-07-17T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили около 65 националистов мотопехотной бригады украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье."В результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220717/pvo-1803034368.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины