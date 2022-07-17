https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803034648.html
Российские военные уничтожили около 65 националистов под Новоданиловкой
Российские военные уничтожили около 65 националистов под Новоданиловкой - РИА Новости, 17.07.2022
Российские военные уничтожили около 65 националистов под Новоданиловкой
Российские военные уничтожили около 65 националистов мотопехотной бригады украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:23
2022-07-17T13:23
2022-07-17T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили около 65 националистов мотопехотной бригады украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье."В результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220717/pvo-1803034368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Российские военные уничтожили около 65 националистов под Новоданиловкой
Минобороны: российские военные уничтожили около 65 националистов под Новоданиловкой