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Российские военные уничтожили около 65 националистов под Новоданиловкой - РИА Новости, 17.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803034648.html
Российские военные уничтожили около 65 националистов под Новоданиловкой
Российские военные уничтожили около 65 националистов под Новоданиловкой - РИА Новости, 17.07.2022
Российские военные уничтожили около 65 националистов под Новоданиловкой
Российские военные уничтожили около 65 националистов мотопехотной бригады украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:23
2022-07-17T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили около 65 националистов мотопехотной бригады украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье."В результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в документе.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
13:23 17.07.2022
 
Российские военные уничтожили около 65 националистов под Новоданиловкой

Минобороны: российские военные уничтожили около 65 националистов под Новоданиловкой

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Блокпост ВС РФ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военные уничтожили около 65 националистов мотопехотной бригады украинских военных, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье.
"В результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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