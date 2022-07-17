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Российские летчики сбили украинский Ми-17 в районе Славянска
Российские летчики сбили украинский Ми-17 в районе Славянска - РИА Новости, 17.07.2022
Российские летчики сбили украинский Ми-17 в районе Славянска
Российские боевые летчики за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска в ДНР, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:19
2022-07-17T13:19
2022-07-17T13:19
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские боевые летчики за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска в ДНР, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника войск Украины в 189 районах, также отмечает Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, славянск, россия, украина, войска воздушно-космической обороны, ми-17
Российские летчики сбили украинский Ми-17 в районе Славянска
Минобороны: российские летчики сбили украинский Ми-17 в районе Славянска