https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803034057.html

Российские летчики сбили украинский Ми-17 в районе Славянска

Российские летчики сбили украинский Ми-17 в районе Славянска - РИА Новости, 17.07.2022

Российские летчики сбили украинский Ми-17 в районе Славянска

Российские боевые летчики за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска в ДНР, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:19

2022-07-17T13:19

2022-07-17T13:19

специальная военная операция на украине

в мире

славянск

россия

украина

войска воздушно-космической обороны

ми-17

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802063962_0:178:3072:1905_1920x0_80_0_0_b7d49232b72935f3d7cb4d89c1c7c898.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские боевые летчики за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска в ДНР, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника войск Украины в 189 районах, также отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803033823.html

славянск

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, славянск, россия, украина, войска воздушно-космической обороны, ми-17