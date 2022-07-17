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Российские летчики сбили украинский Ми-17 в районе Славянска - РИА Новости, 17.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803034057.html
Российские летчики сбили украинский Ми-17 в районе Славянска
Российские летчики сбили украинский Ми-17 в районе Славянска - РИА Новости, 17.07.2022
Российские летчики сбили украинский Ми-17 в районе Славянска
Российские боевые летчики за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска в ДНР, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:19
2022-07-17T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
россия
украина
войска воздушно-космической обороны
ми-17
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские боевые летчики за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска в ДНР, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника войск Украины в 189 районах, также отмечает Минобороны РФ.
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славянск
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в мире, славянск, россия, украина, войска воздушно-космической обороны, ми-17
13:19 17.07.2022
 
Российские летчики сбили украинский Ми-17 в районе Славянска

Минобороны: российские летчики сбили украинский Ми-17 в районе Славянска

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкВзлет самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации
Взлет самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Перейти в фотобанк
Взлет самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские боевые летчики за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска в ДНР, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника войск Украины в 189 районах, также отмечает Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскРоссияУкраинаВойска воздушно-космической обороныМи-17
 
 
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