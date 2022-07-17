https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803033963.html

Российские силы ПВО перехватили восемь снарядов "Урагана" и Himaris

Российские силы ПВО перехватили восемь снарядов "Урагана" и Himaris - РИА Новости, 17.07.2022

Российские силы ПВО перехватили восемь снарядов "Урагана" и Himaris

В районах Изюма, Таврии и Алчевска средствами ПВО перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и Himaris, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:17

2022-07-17T13:17

2022-07-17T13:44

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В районах Изюма, Таврии и Алчевска средствами ПВО перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и Himaris, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, российская ПВО перехватила ракеты "Точка-У" в Херсонской и Харьковской областях, а также 8 снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS в ЛНР, Харьковской и Запорожский областях.

https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803034920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, луганская народная республика, запорожская область