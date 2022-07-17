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Российские силы ПВО перехватили восемь снарядов "Урагана" и Himaris - РИА Новости, 17.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские силы ПВО перехватили восемь снарядов "Урагана" и Himaris
Российские силы ПВО перехватили восемь снарядов "Урагана" и Himaris - РИА Новости, 17.07.2022
Российские силы ПВО перехватили восемь снарядов "Урагана" и Himaris
В районах Изюма, Таврии и Алчевска средствами ПВО перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и Himaris, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:17
2022-07-17T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
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луганская народная республика
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В районах Изюма, Таврии и Алчевска средствами ПВО перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и Himaris, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, российская ПВО перехватила ракеты "Точка-У" в Херсонской и Харьковской областях, а также 8 снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS в ЛНР, Харьковской и Запорожский областях.
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в мире, харьковская область, луганская народная республика, запорожская область
13:17 17.07.2022 (обновлено: 13:44 17.07.2022)
 
Российские силы ПВО перехватили восемь снарядов "Урагана" и Himaris

Минобороны: российские силы ПВО перехватили восемь снарядов "Урагана" и Himaris

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ. Скриншот видео
Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ. Скриншот видео. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В районах Изюма, Таврии и Алчевска средствами ПВО перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и Himaris, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
Кроме того, российская ПВО перехватила ракеты "Точка-У" в Херсонской и Харьковской областях, а также 8 снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS в ЛНР, Харьковской и Запорожский областях.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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