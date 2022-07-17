https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803033823.html

Российские военные уничтожили в Чугуеве до 200 служащих ВСУ

Российские военные уничтожили в Чугуеве до 200 служащих ВСУ - РИА Новости, 17.07.2022

Российские военные уничтожили в Чугуеве до 200 служащих ВСУ

В Чугуеве Харьковской области ударами авиации РФ уничтожено 200 военных Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:15

2022-07-17T13:15

2022-07-17T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

чугуев

харьковская область

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Чугуеве Харьковской области ударами авиации РФ уничтожено 200 военных Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что на фоне значительных потерь в рядах украинских военных нарастают случаи дезертирства. "Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении", - отметили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1803033963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, чугуев, харьковская область, войска воздушно-космической обороны