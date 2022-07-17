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Российские военные уничтожили в Чугуеве до 200 служащих ВСУ - РИА Новости, 17.07.2022
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Российские военные уничтожили в Чугуеве до 200 служащих ВСУ
Российские военные уничтожили в Чугуеве до 200 служащих ВСУ - РИА Новости, 17.07.2022
Российские военные уничтожили в Чугуеве до 200 служащих ВСУ
В Чугуеве Харьковской области ударами авиации РФ уничтожено 200 военных Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:15
2022-07-17T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
чугуев
харьковская область
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Чугуеве Харьковской области ударами авиации РФ уничтожено 200 военных Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что на фоне значительных потерь в рядах украинских военных нарастают случаи дезертирства. "Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении", - отметили в Минобороны РФ.
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в мире, россия, чугуев, харьковская область, войска воздушно-космической обороны
13:15 17.07.2022 (обновлено: 13:20 17.07.2022)
 
Российские военные уничтожили в Чугуеве до 200 служащих ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили в Чугуеве до 200 служащих ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Блокпост ВС РФ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Чугуеве Харьковской области ударами авиации РФ уничтожено 200 военных Украины, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что на фоне значительных потерь в рядах украинских военных нарастают случаи дезертирства. "Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении", - отметили в Минобороны РФ.
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