https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1802999667.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2022 - РИА Новости, 17.07.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:20

2022-07-17T15:20

2022-07-17T15:20

инфографика

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 17 июля 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы зачистили более половины территории в Северске и взяли под контроль почти все пути отхода. Идут бои в окрестностях Соледара. Группировки войск ЛНР и ДНР при участии Вооруженных сил РФ освободили 253 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, включая Новую Каменку и Стряповку.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотников, 355 зенитных ракетных комплексов, 747 реактивных систем залпового огня, 4084 танка и других бронемашин, 3151 орудие полевой артиллерии и 4379 единиц автомобильной техники.

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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