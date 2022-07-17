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В Белом доме считают, что Ближний Восток не захочет сотрудничать с Россией - РИА Новости, 17.07.2022
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В Белом доме считают, что Ближний Восток не захочет сотрудничать с Россией
В Белом доме считают, что Ближний Восток не захочет сотрудничать с Россией - РИА Новости, 17.07.2022
В Белом доме считают, что Ближний Восток не захочет сотрудничать с Россией
По мнению США, у большого числа ближневосточных государств, которые в последние годы планировали укрепить свои связи с Россией и Китаем, пропало желание... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T00:59
2022-07-17T02:12
джо байден
россия
нато
ближний восток
владимир путин
сша
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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. По мнению США, у большого числа ближневосточных государств, которые в последние годы планировали укрепить свои связи с Россией и Китаем, пропало желание двигаться в этом направлении, заявил высокопоставленный представитель Белого дома во время брифинга.По его словам, еще полтора года назад во многих ближневосточных столицах был заметен "поворот в сторону России и даже Китая по многим направлениям". "Сейчас это приостановлено и во многих случаях, очень конкретных — я не могу говорить о них — обращено вспять", — заявил представитель администрации.Чиновник при этом выразил мнение, что страны Ближнего Востока продолжат отношения с РФ и Китаем, поскольку они вполне естественны. Но выбирать взаимодействие в конкретных сферах, по словам чиновника, предпочтут с Вашингтоном.Байден в субботу завершил четырехдневный визит на Ближний Восток, который стал первым подобным для него в качестве президента США. Лейтмотивом поездки прошли слова американского лидера о том, что Штаты намерены сохранять активность на Ближнем Востоке, чтобы там не образовался вакуум, который заполнили бы Россия и Китай.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Ранее сайт МИД РФ сообщил, что спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял посла Саудовской Аравии Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его просьбе. В сообщении отмечалось, что в ходе состоявшейся беседы была проведена "сверка часов" по приоритетным вопросам дальнейшего развития российско-саудовских традиционно дружественных отношений. Встреча состоялась на фоне визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток.Также ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, чьи слова процитировал саудовский высокопоставленный источник телеканалу "Аль-Арабия", отметил во время встречи с президентом США Джо Байденом, что Штаты не должны навязывать свои ценности силой, если они хотят от других государств полного совпадения ценностей, то с ними останутся только страны НАТО.
https://ria.ru/20220717/nato-1802991622.html
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джо байден, россия, нато, ближний восток, владимир путин, сша, михаил богданов
00:59 17.07.2022 (обновлено: 02:12 17.07.2022)
 
В Белом доме считают, что Ближний Восток не захочет сотрудничать с Россией

Белый дом заявил о нежелании ближневосточных стран укреплять связи с Россией и Китаем

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. По мнению США, у большого числа ближневосточных государств, которые в последние годы планировали укрепить свои связи с Россией и Китаем, пропало желание двигаться в этом направлении, заявил высокопоставленный представитель Белого дома во время брифинга.

"Мы слышали из каждой столицы этого региона, что их первоочередным выбором, их приоритетом являются США. И мы привержены следованию по этому пути и поиску областей сотрудничества", — сообщил чиновник.

По его словам, еще полтора года назад во многих ближневосточных столицах был заметен "поворот в сторону России и даже Китая по многим направлениям". "Сейчас это приостановлено и во многих случаях, очень конкретных — я не могу говорить о них — обращено вспять", — заявил представитель администрации.
Чиновник при этом выразил мнение, что страны Ближнего Востока продолжат отношения с РФ и Китаем, поскольку они вполне естественны. Но выбирать взаимодействие в конкретных сферах, по словам чиновника, предпочтут с Вашингтоном.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
00:56
Бен Салман обсуждал с Байденом тему убийства журналистки из Палестины
Байден в субботу завершил четырехдневный визит на Ближний Восток, который стал первым подобным для него в качестве президента США. Лейтмотивом поездки прошли слова американского лидера о том, что Штаты намерены сохранять активность на Ближнем Востоке, чтобы там не образовался вакуум, который заполнили бы Россия и Китай.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Ранее сайт МИД РФ сообщил, что спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял посла Саудовской Аравии Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его просьбе. В сообщении отмечалось, что в ходе состоявшейся беседы была проведена "сверка часов" по приоритетным вопросам дальнейшего развития российско-саудовских традиционно дружественных отношений. Встреча состоялась на фоне визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток.
Также ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, чьи слова процитировал саудовский высокопоставленный источник телеканалу "Аль-Арабия", отметил во время встречи с президентом США Джо Байденом, что Штаты не должны навязывать свои ценности силой, если они хотят от других государств полного совпадения ценностей, то с ними останутся только страны НАТО.
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 08:00
США пытаются вернуться на Ближний Восток
 
Джо БайденРоссияНАТОБлижний ВостокВладимир ПутинСШАМихаил Богданов
 
 
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