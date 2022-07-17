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СК завел дело против офицера ВСУ, отдавшего приказы обстреливать Светличное - РИА Новости, 17.07.2022
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СК завел дело против офицера ВСУ, отдавшего приказы обстреливать Светличное
СК завел дело против офицера ВСУ, отдавшего приказы обстреливать Светличное - РИА Новости, 17.07.2022
СК завел дело против офицера ВСУ, отдавшего приказы обстреливать Светличное
Российские следователи возбудили уголовное дело против украинского офицера Константина Цымбала, который отдавал приказы об обстреле гражданских объектов в... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:29
2022-07-17T10:29
происшествия
луганская народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело против украинского офицера Константина Цымбала, который отдавал приказы об обстреле гражданских объектов в населенном пункте Светличное в ЛНР, сообщается на сайте СК РФ."После прибытия следователей СК РФ на освобожденные территории Луганской народной республики при осмотрах населенного пункта Светличное выявлены признаки новых преступлений, совершенных военнослужащими Вооруженных сил Украины против здоровья и жизни мирных граждан. При этом установлен непосредственный организатор совершения данных преступлений. Это командир 17-го отдельного мотопехотного батальона в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины лейтенант Константин Цымбал, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.Установлено, что Цымбал с 26 февраля по 30 апреля отдавал приказы об обстрелах населенного пункта Светличное в ЛНР, что привело к гибели четырех человек, а также к разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры. По данным СК РФ, он достоверно знал об отсутствии в населенном пункте воинских подразделений ЛНР и России и о том, что в поселке проживают не менее 200 мирных жителей, не имеющих возможности покинуть эту территорию.
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происшествия, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
10:29 17.07.2022
 
СК завел дело против офицера ВСУ, отдавшего приказы обстреливать Светличное

СК завел дело против офицера ВСУ Цымбала, отдавшего приказы обстреливать Светличное в ЛНР

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело против украинского офицера Константина Цымбала, который отдавал приказы об обстреле гражданских объектов в населенном пункте Светличное в ЛНР, сообщается на сайте СК РФ.
"После прибытия следователей СК РФ на освобожденные территории Луганской народной республики при осмотрах населенного пункта Светличное выявлены признаки новых преступлений, совершенных военнослужащими Вооруженных сил Украины против здоровья и жизни мирных граждан. При этом установлен непосредственный организатор совершения данных преступлений. Это командир 17-го отдельного мотопехотного батальона в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины лейтенант Константин Цымбал, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", - говорится в сообщении.
Установлено, что Цымбал с 26 февраля по 30 апреля отдавал приказы об обстрелах населенного пункта Светличное в ЛНР, что привело к гибели четырех человек, а также к разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры. По данным СК РФ, он достоверно знал об отсутствии в населенном пункте воинских подразделений ЛНР и России и о том, что в поселке проживают не менее 200 мирных жителей, не имеющих возможности покинуть эту территорию.
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