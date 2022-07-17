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В Москве начался ремонт Нижегородской эстакады ТТК - РИА Новости, 17.07.2022
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В Москве начался ремонт Нижегородской эстакады ТТК
В Москве начался ремонт Нижегородской эстакады ТТК - РИА Новости, 17.07.2022
В Москве начался ремонт Нижегородской эстакады ТТК
Ремонт Нижегородской эстакады в составе Третьего транспортного кольца (ТТК) начался на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T09:48
2022-07-17T09:48
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ремонт Нижегородской эстакады в составе Третьего транспортного кольца (ТТК) начался на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Стартовали работы по текущему ремонту мостового полотна и отдельных конструкций Нижегородской эстакады в составе Третьего транспортного кольца. Для обеспечения стабильной дорожной ситуации в этом районе принято решение провести мероприятия в два этапа: сейчас они идут на внешней стороне ТТК, в августе будут перенесены на внутреннюю часть", - заявил Бирюков.Он пояснил, что ремонт эстакады необходим из-за образовавшейся на дорожном полотне колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения."В рамках проекта заменим гидроизоляцию и устраним протечки в подмостовом пространстве на ряде участков сооружения, обновим дорожное полотно на площади 130 тысяч квадратных метров и нанесем новую разметку. Работы ведутся в круглосуточном режиме, в зоне ремонта ограничена скорость движения транспорта, установлены ограждения с сигнальным освещением и предупреждающие дорожные знаки", - рассказал Бирюков.Заммэра напомнил, что за последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20220714/remont-1802539602.html
https://ria.ru/20220715/podmoskove-1802706218.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
09:48 17.07.2022
 
В Москве начался ремонт Нижегородской эстакады ТТК

На юго-востоке Москвы начался ремонт Нижегородской эстакады Третьего транспортного кольца

© РИА Новости / Илья НаймушинУкладка асфальтового покрытия
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Укладка асфальтового покрытия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ремонт Нижегородской эстакады в составе Третьего транспортного кольца (ТТК) начался на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Стартовали работы по текущему ремонту мостового полотна и отдельных конструкций Нижегородской эстакады в составе Третьего транспортного кольца. Для обеспечения стабильной дорожной ситуации в этом районе принято решение провести мероприятия в два этапа: сейчас они идут на внешней стороне ТТК, в августе будут перенесены на внутреннюю часть", - заявил Бирюков.
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Он пояснил, что ремонт эстакады необходим из-за образовавшейся на дорожном полотне колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
"В рамках проекта заменим гидроизоляцию и устраним протечки в подмостовом пространстве на ряде участков сооружения, обновим дорожное полотно на площади 130 тысяч квадратных метров и нанесем новую разметку. Работы ведутся в круглосуточном режиме, в зоне ремонта ограничена скорость движения транспорта, установлены ограждения с сигнальным освещением и предупреждающие дорожные знаки", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что за последние 11 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
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