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В "Росатоме" рассказали, как тестируют реакторы АПЛ - РИА Новости, 17.07.2022
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Ядерные технологии
https://ria.ru/20220717/reaktory-1803025646.html
В "Росатоме" рассказали, как тестируют реакторы АПЛ
В "Росатоме" рассказали, как тестируют реакторы АПЛ - РИА Новости, 17.07.2022
В "Росатоме" рассказали, как тестируют реакторы АПЛ
Одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ,... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:07
2022-07-17T12:07
ядерные технологии
наука
россия
ссср
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый бор Ленинградской области) проверяет работу реакторных установок атомных подводных лодок в запредельных режимах и на оборудовании, гораздо более сложном, чем космические аппараты.Об этом было впервые рассказано в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" в воскресенье, в день 60-летия создания НИТИ.Именно подводные лодки были и остаются основным предметом исследований НИТИ, отметил ведущий. В сюжете в числе прочего был показан стенд-прототип реакторных установок российских атомных подводных лодок 4-го поколения. Стенд значительно сложнее реальных реакторных отсеков этих субмарин, подчеркнул ведущий."Потому что фактически здесь, на этом стенде, предусмотрена возможность в том числе и поворота самого (реакторного) отсека на угол до 45 градусов. На этих кренах реальная установка должна была показать свои тактико-технические характеристики, которые были заложены в техническое задание", - пояснил научный руководитель НИТИ, Герой России Вячеслав Василенко.Крен в 45 градусов - "это просто запредельный режим для лодки и очень сложная работа для испытателей", пояснил ведущий.Такие стенды могут позволить себе лишь несколько стран - СССР и Россия, а также США, Англия и Франция, отметил Василенко."Если сравнивать сложность тех конкретных систем ядерной энергетической установки с установками, которые мы запускаем в космос, на два порядка они сложнее", - подчеркнул он.Кроме того, этот стенд дал "путевку в жизнь" цифровым системам управления ядерных энергоустановок подводных кораблей, добавил Василенко.Также в программе было рассказано о том, что в НИТИ идет реконструкция стендового комплекса КМ-1 для разработки технологий перспективных транспортных ядерных энергоустановок с жидкометаллическим теплоносителем.НИТИ был создан в 1962 году по инициативе и под руководством легендарного атомщика академика Анатолия Александрова, чье имя предприятие носит сейчас. НИТИ внес большой вклад в развитие и совершенствование отечественной транспортной ядерной энергетики.В настоящее время НИТИ является единственным в России научно-технологическим центром комплексных испытаний транспортных ядерных энергетических установок (ЯЭУ), доведения их на полномасштабных стендах-прототипах до требуемого уровня надежности и безопасности и сопровождения их эксплуатации в течение всего жизненного цикла. Особенность НИТИ заключается во всеобъемлющем охвате технологий транспортных ЯЭУ. В НИТИ выполняются и проекты, направленные на повышение эффективности и безопасности "большой" атомной энергетики.Согласно данным из открытых источников, в 2018 году Василенко, бывший тогда генеральным директором НИТИ, получил звание Героя России. Летом того года газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники писала, что несколько работников атомной отрасли РФ закрытым указом удостоены этого высокого звания за участие в создании российского оружия нового поколения.
https://ria.ru/20220708/podlodka-1801200394.html
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наука, россия, ссср, сша
12:07 17.07.2022
 
В "Росатоме" рассказали, как тестируют реакторы АПЛ

В "Росатоме" впервые рассказали, как тестируют запредельные режимы работы реакторов АПЛ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка проекта 949А (шифр "Антей") "Челябинск"
Атомная подводная лодка проекта 949А (шифр Антей) Челябинск - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Атомная подводная лодка проекта 949А (шифр "Антей") "Челябинск". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый бор Ленинградской области) проверяет работу реакторных установок атомных подводных лодок в запредельных режимах и на оборудовании, гораздо более сложном, чем космические аппараты.
Об этом было впервые рассказано в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" в воскресенье, в день 60-летия создания НИТИ.
Церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки Белгород - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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Именно подводные лодки были и остаются основным предметом исследований НИТИ, отметил ведущий. В сюжете в числе прочего был показан стенд-прототип реакторных установок российских атомных подводных лодок 4-го поколения. Стенд значительно сложнее реальных реакторных отсеков этих субмарин, подчеркнул ведущий.
"Потому что фактически здесь, на этом стенде, предусмотрена возможность в том числе и поворота самого (реакторного) отсека на угол до 45 градусов. На этих кренах реальная установка должна была показать свои тактико-технические характеристики, которые были заложены в техническое задание", - пояснил научный руководитель НИТИ, Герой России Вячеслав Василенко.
Крен в 45 градусов - "это просто запредельный режим для лодки и очень сложная работа для испытателей", пояснил ведущий.
Такие стенды могут позволить себе лишь несколько стран - СССР и Россия, а также США, Англия и Франция, отметил Василенко.
"Если сравнивать сложность тех конкретных систем ядерной энергетической установки с установками, которые мы запускаем в космос, на два порядка они сложнее", - подчеркнул он.
Кроме того, этот стенд дал "путевку в жизнь" цифровым системам управления ядерных энергоустановок подводных кораблей, добавил Василенко.
Также в программе было рассказано о том, что в НИТИ идет реконструкция стендового комплекса КМ-1 для разработки технологий перспективных транспортных ядерных энергоустановок с жидкометаллическим теплоносителем.
НИТИ был создан в 1962 году по инициативе и под руководством легендарного атомщика академика Анатолия Александрова, чье имя предприятие носит сейчас. НИТИ внес большой вклад в развитие и совершенствование отечественной транспортной ядерной энергетики.
В настоящее время НИТИ является единственным в России научно-технологическим центром комплексных испытаний транспортных ядерных энергетических установок (ЯЭУ), доведения их на полномасштабных стендах-прототипах до требуемого уровня надежности и безопасности и сопровождения их эксплуатации в течение всего жизненного цикла. Особенность НИТИ заключается во всеобъемлющем охвате технологий транспортных ЯЭУ. В НИТИ выполняются и проекты, направленные на повышение эффективности и безопасности "большой" атомной энергетики.
Согласно данным из открытых источников, в 2018 году Василенко, бывший тогда генеральным директором НИТИ, получил звание Героя России. Летом того года газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники писала, что несколько работников атомной отрасли РФ закрытым указом удостоены этого высокого звания за участие в создании российского оружия нового поколения.
АПЛ К-3 в открытом море, 1960 год
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Подлодка К-3: технологический прорыв в условиях полной секретности
 
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