https://ria.ru/20220717/putin-1803007927.html

Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса России

Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса России - РИА Новости, 17.07.2022

Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса России

Президент РФ Владимир Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России в поздравлении с 65-летием... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T09:40

2022-07-17T09:40

2022-07-17T09:40

экономика

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России в поздравлении с 65-летием металлургии, сообщается на сайте Кремля.Он также обратил внимание на важность выхода на новые рынки, формирования производственных и логистических цепочек, сохранения рабочих коллективов и повышения благосостояния горняков и металлургов."Уверен, что, опираясь на крепкие профессиональные традиции, вы успешно справитесь с этими вызовами, осуществите намеченные планы", - добавил он.В заключение Путин пожелал "новых достижений и всего самого доброго".

https://ria.ru/20220716/olimpiada-1802918839.html

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экономика