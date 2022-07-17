https://ria.ru/20220717/putin-1803007927.html
Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса России
Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса России - РИА Новости, 17.07.2022
Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса России
Президент РФ Владимир Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России в поздравлении с 65-летием... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T09:40
2022-07-17T09:40
2022-07-17T09:40
экономика
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России в поздравлении с 65-летием металлургии, сообщается на сайте Кремля.Он также обратил внимание на важность выхода на новые рынки, формирования производственных и логистических цепочек, сохранения рабочих коллективов и повышения благосостояния горняков и металлургов."Уверен, что, опираясь на крепкие профессиональные традиции, вы успешно справитесь с этими вызовами, осуществите намеченные планы", - добавил он.В заключение Путин пожелал "новых достижений и всего самого доброго".
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экономика
Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса России
Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса России в День металлургии
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России в поздравлении с 65-летием металлургии, сообщается на сайте Кремля.
"Отмечу, что в отечественном горно-металлургическом комплексе всегда работали квалифицированные специалисты, отлично знающие своё дело, понимающие всю ответственность стоящих перед ними задач. И сегодня, несмотря на сложную ситуацию, вызванную нелегитимными санкциями ряда западных стран, отрасль демонстрирует эффективность и большой потенциал к развитию", - говорится в тексте телеграммы.
Он также обратил внимание на важность выхода на новые рынки, формирования производственных и логистических цепочек, сохранения рабочих коллективов и повышения благосостояния горняков и металлургов.
"Уверен, что, опираясь на крепкие профессиональные традиции, вы успешно справитесь с этими вызовами, осуществите намеченные планы", - добавил он.
В заключение Путин пожелал "новых достижений и всего самого доброго".