https://ria.ru/20220717/pozhertvovaniya-1803048360.html

Миронов предложил создать систему сбора пожертвований для Донбасса

Миронов предложил создать систему сбора пожертвований для Донбасса - РИА Новости, 17.07.2022

Миронов предложил создать систему сбора пожертвований для Донбасса

Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил создать централизованную систему сбора пожертвований для жителей Донбасса, об этом он сообщил в РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:41

2022-07-17T15:41

2022-07-17T15:41

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

донбасс

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил создать централизованную систему сбора пожертвований для жителей Донбасса, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Миронов уточнил, что предложения об организации сбора средств для поддержки спецоперации и жителей Донбасса направлены главе правительства РФ Михаилу Мишустину и глава ЦБ Эльвире Набиуллиной.Он добавил, что кабмину следует определить перечень организаций, в адрес которых граждане могли бы направлять пожертвования. При этом ЦБ рекомендуется организовать сбор средств через специальные разделы "помощь Донбассу" на сайтах и в приложениях."Предлагаю поручить уполномоченным должностным лицам направить в государственные корпорации, транспортные компании… рекомендации о размещении на сайтах и в мобильных приложениях организаций специального раздела под названием "помощь Донбассу"… От имени ЦБ РФ предлагается рекомендовать банкам и финансовым структурам организовать сбор средств по аналогичной схеме", — резюмировал он.

https://ria.ru/20220707/putin-1801059115.html

донбасс

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михаил мишустин, донбасс, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"