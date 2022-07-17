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Миронов предложил создать систему сбора пожертвований для Донбасса - РИА Новости, 17.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/pozhertvovaniya-1803048360.html
Миронов предложил создать систему сбора пожертвований для Донбасса
Миронов предложил создать систему сбора пожертвований для Донбасса - РИА Новости, 17.07.2022
Миронов предложил создать систему сбора пожертвований для Донбасса
Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил создать централизованную систему сбора пожертвований для жителей Донбасса, об этом он сообщил в РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:41
2022-07-17T15:41
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
донбасс
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил создать централизованную систему сбора пожертвований для жителей Донбасса, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Миронов уточнил, что предложения об организации сбора средств для поддержки спецоперации и жителей Донбасса направлены главе правительства РФ Михаилу Мишустину и глава ЦБ Эльвире Набиуллиной.Он добавил, что кабмину следует определить перечень организаций, в адрес которых граждане могли бы направлять пожертвования. При этом ЦБ рекомендуется организовать сбор средств через специальные разделы "помощь Донбассу" на сайтах и в приложениях."Предлагаю поручить уполномоченным должностным лицам направить в государственные корпорации, транспортные компании… рекомендации о размещении на сайтах и в мобильных приложениях организаций специального раздела под названием "помощь Донбассу"… От имени ЦБ РФ предлагается рекомендовать банкам и финансовым структурам организовать сбор средств по аналогичной схеме", — резюмировал он.
https://ria.ru/20220707/putin-1801059115.html
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михаил мишустин, донбасс, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
15:41 17.07.2022
 
Миронов предложил создать систему сбора пожертвований для Донбасса

Миронов предложил создать централизованную систему сбора пожертвований для Донбасса

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил создать централизованную систему сбора пожертвований для жителей Донбасса, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Предлагаю создать централизованную систему сбора пожертвований для жителей Донбасса", — написал он.
Миронов уточнил, что предложения об организации сбора средств для поддержки спецоперации и жителей Донбасса направлены главе правительства РФ Михаилу Мишустину и глава ЦБ Эльвире Набиуллиной.
"Я направил официальные письма главе Кабмина Михаилу Мишустину и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной по вопросу организации сбора средств для поддержки СВО и жителей Донбасса", — отметил он.
Он добавил, что кабмину следует определить перечень организаций, в адрес которых граждане могли бы направлять пожертвования. При этом ЦБ рекомендуется организовать сбор средств через специальные разделы "помощь Донбассу" на сайтах и в приложениях.
"Предлагаю поручить уполномоченным должностным лицам направить в государственные корпорации, транспортные компании… рекомендации о размещении на сайтах и в мобильных приложениях организаций специального раздела под названием "помощь Донбассу"… От имени ЦБ РФ предлагается рекомендовать банкам и финансовым структурам организовать сбор средств по аналогичной схеме", — резюмировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинДонбассРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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