Миронов предложил создать систему сбора пожертвований для Донбасса
Миронов предложил создать централизованную систему сбора пожертвований для Донбасса
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил создать централизованную систему сбора пожертвований для жителей Донбасса, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Предлагаю создать централизованную систему сбора пожертвований для жителей Донбасса", — написал он.
Миронов уточнил, что предложения об организации сбора средств для поддержки спецоперации и жителей Донбасса направлены главе правительства РФ Михаилу Мишустину и глава ЦБ Эльвире Набиуллиной.
"Я направил официальные письма главе Кабмина Михаилу Мишустину и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной по вопросу организации сбора средств для поддержки СВО и жителей Донбасса", — отметил он.
Он добавил, что кабмину следует определить перечень организаций, в адрес которых граждане могли бы направлять пожертвования. При этом ЦБ рекомендуется организовать сбор средств через специальные разделы "помощь Донбассу" на сайтах и в приложениях.
"Предлагаю поручить уполномоченным должностным лицам направить в государственные корпорации, транспортные компании… рекомендации о размещении на сайтах и в мобильных приложениях организаций специального раздела под названием "помощь Донбассу"… От имени ЦБ РФ предлагается рекомендовать банкам и финансовым структурам организовать сбор средств по аналогичной схеме", — резюмировал он.