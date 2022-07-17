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В районе Томской области, где при пожаре погибли люди, ввели спецрежим - РИА Новости, 17.07.2022
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В районе Томской области, где при пожаре погибли люди, ввели спецрежим
В районе Томской области, где при пожаре погибли люди, ввели спецрежим - РИА Новости, 17.07.2022
В районе Томской области, где при пожаре погибли люди, ввели спецрежим
Режим повышенной готовности ввели в Молчановском районе Томской области в связи с трагедией в селе Колбинка, где при пожаре погибли семь человек, в том числе... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T11:12
2022-07-17T11:12
происшествия
молчановский район
россия
томская область
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НОВОСИБИРСК, 17 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Молчановском районе Томской области в связи с трагедией в селе Колбинка, где при пожаре погибли семь человек, в том числе пятеро детей, сообщает обладминистрация.Ранее сообщалось, что семь человек погибли в ночь на воскресенье при пожаре в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."Режим повышенной готовности ввели в Молчановском районе в связи с трагедией в селе Колбинка... На месте происшествия работает руководство областного департамента защиты населения и территории и прокуратуры. Начались обходы всех семей с детьми. Причины возгорания устанавливают пожарные-дознаватели и следователи-криминалисты", - говорится в сообщении.По данным властей, при разборе завалов после пожара были найдены тела семи человек — двоих взрослых и пятерых детей.По данным ГУМЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в селе Колбинка Молчановского района поступило в 00.18 воскресенья (20.18 мск). Пожар был ликвидирован в 06.31 местного времени. По данным спасателей, горел одноэтажный двухквартирный бревенчатый жилой дом 8х12 метров. На момент прибытия первого подразделения пожарных дом был полностью охвачен огнём, частично обрушилась крыша. Общая площадь пожара составила 168 квадратных метров.
https://ria.ru/20220717/tomsk-1803012269.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/pozhar-1803013965.html
молчановский район
россия
томская область
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происшествия, молчановский район, россия, томская область
11:12 17.07.2022
 
В районе Томской области, где при пожаре погибли люди, ввели спецрежим

В районе Томской области, где при пожаре погибли семь человек, ввели специальный режим

Сотрудник Следственного комитета на месте пожара в селе Колбинка Томской области
Сотрудник Следственного комитета на месте пожара в селе Колбинка Томской области
Сотрудник Следственного комитета на месте пожара в селе Колбинка Томской области
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НОВОСИБИРСК, 17 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Молчановском районе Томской области в связи с трагедией в селе Колбинка, где при пожаре погибли семь человек, в том числе пятеро детей, сообщает обладминистрация.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли в ночь на воскресенье при пожаре в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
На месте пожара в селе Колбинка Томской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
10:16
Пятеро детей погибли при пожаре в Томской области
"Режим повышенной готовности ввели в Молчановском районе в связи с трагедией в селе Колбинка... На месте происшествия работает руководство областного департамента защиты населения и территории и прокуратуры. Начались обходы всех семей с детьми. Причины возгорания устанавливают пожарные-дознаватели и следователи-криминалисты", - говорится в сообщении.
По данным властей, при разборе завалов после пожара были найдены тела семи человек — двоих взрослых и пятерых детей.
"Первым тревогу поднял 16-летний мальчик — он ночевал не дома, а в соседнем строении: пытался спасти родных, бил окна и сильно порезался, ему удалось выжить. Еще один 19-летний член семьи живет отдельно в Молчаново", - сообщают власти.
По данным ГУМЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в селе Колбинка Молчановского района поступило в 00.18 воскресенья (20.18 мск). Пожар был ликвидирован в 06.31 местного времени. По данным спасателей, горел одноэтажный двухквартирный бревенчатый жилой дом 8х12 метров. На момент прибытия первого подразделения пожарных дом был полностью охвачен огнём, частично обрушилась крыша. Общая площадь пожара составила 168 квадратных метров.
Сотрудник МЧС тушит пожар. - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
10:11В России
Семь человек погибли при пожаре в Томской области
 
ПроисшествияМолчановский районРоссияТомская область
 
 
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