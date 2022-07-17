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При пожаре в больнице в Тверской области погиб один человек - РИА Новости, 17.07.2022
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При пожаре в больнице в Тверской области погиб один человек
При пожаре в больнице в Тверской области погиб один человек - РИА Новости, 17.07.2022
При пожаре в больнице в Тверской области погиб один человек
В наркологическом отделении городской больницы в городе Конаково Тверской области произошел пожар, один человек погиб, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T04:53
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происшествия
конаково
тверская область
россия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В наркологическом отделении городской больницы в городе Конаково Тверской области произошел пожар, один человек погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В наркологическом отделении городской больницы города Конаково (Тверская область) произошел пожар. В результате погиб один человек", — сказал собеседник агентства.Пожар уже потушили.
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происшествия, конаково, тверская область, россия
04:53 17.07.2022 (обновлено: 10:32 17.07.2022)
 
При пожаре в больнице в Тверской области погиб один человек

При пожаре в наркологическом отделении больницы в Тверской области погиб один человек

© Фото : прокуратура Тверской областиНа месте пожара в городе Конаково Тверской области
На месте пожара в городе Конаково Тверской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Фото : прокуратура Тверской области
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В наркологическом отделении городской больницы в городе Конаково Тверской области произошел пожар, один человек погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В наркологическом отделении городской больницы города Конаково (Тверская область) произошел пожар. В результате погиб один человек", — сказал собеседник агентства.
Пожар уже потушили.
 
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