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Медведев призвал проводить полностью независимую внешнюю политику - РИА Новости, 17.07.2022
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Медведев призвал проводить полностью независимую внешнюю политику
Медведев призвал проводить полностью независимую внешнюю политику - РИА Новости, 17.07.2022
Медведев призвал проводить полностью независимую внешнюю политику
Россия будет сильной, если будет проводить полностью независимую внешнюю политику, в противном случае страну просто растерзают, заявил замруководителя Совбеза... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:03
2022-07-17T15:41
политика
россия
дмитрий медведев
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Россия будет сильной, если будет проводить полностью независимую внешнюю политику, в противном случае страну просто растерзают, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Наша страна, она абсолютно уникальна. Самая большая страна на планете. И она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику. Если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру. Если она будет защищена самыми современными видами вооружения", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны."В противном случае - такое бывало неоднократно в истории человечества - нас просто растерзают", - добавил Медведев.
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политика, россия, дмитрий медведев
15:03 17.07.2022 (обновлено: 15:41 17.07.2022)
 
Медведев призвал проводить полностью независимую внешнюю политику

Медведев: Россию растерзают, если она не будет проводить независимую внешнюю политику

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Россия будет сильной, если будет проводить полностью независимую внешнюю политику, в противном случае страну просто растерзают, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Наша страна, она абсолютно уникальна. Самая большая страна на планете. И она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику. Если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру. Если она будет защищена самыми современными видами вооружения", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
15:10
Нельзя понравиться всем, заявил Медведев
"В противном случае - такое бывало неоднократно в истории человечества - нас просто растерзают", - добавил Медведев.
 
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