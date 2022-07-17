https://ria.ru/20220717/politika-1803044327.html

Медведев призвал проводить полностью независимую внешнюю политику

Медведев призвал проводить полностью независимую внешнюю политику - РИА Новости, 17.07.2022

Медведев призвал проводить полностью независимую внешнюю политику

Россия будет сильной, если будет проводить полностью независимую внешнюю политику, в противном случае страну просто растерзают, заявил замруководителя Совбеза... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:03

2022-07-17T15:03

2022-07-17T15:41

политика

россия

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg

ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Россия будет сильной, если будет проводить полностью независимую внешнюю политику, в противном случае страну просто растерзают, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Наша страна, она абсолютно уникальна. Самая большая страна на планете. И она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику. Если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру. Если она будет защищена самыми современными видами вооружения", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны."В противном случае - такое бывало неоднократно в истории человечества - нас просто растерзают", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220717/medvedev-1803045076.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, дмитрий медведев