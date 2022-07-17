https://ria.ru/20220717/politika-1803044327.html
Медведев призвал проводить полностью независимую внешнюю политику
Медведев призвал проводить полностью независимую внешнюю политику - РИА Новости, 17.07.2022
Медведев призвал проводить полностью независимую внешнюю политику
Россия будет сильной, если будет проводить полностью независимую внешнюю политику, в противном случае страну просто растерзают, заявил замруководителя Совбеза... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:03
2022-07-17T15:03
2022-07-17T15:41
политика
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Россия будет сильной, если будет проводить полностью независимую внешнюю политику, в противном случае страну просто растерзают, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Наша страна, она абсолютно уникальна. Самая большая страна на планете. И она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику. Если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру. Если она будет защищена самыми современными видами вооружения", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны."В противном случае - такое бывало неоднократно в истории человечества - нас просто растерзают", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803045076.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев
15:03 17.07.2022 (обновлено: 15:41 17.07.2022)
Медведев призвал проводить полностью независимую внешнюю политику
Медведев: Россию растерзают, если она не будет проводить независимую внешнюю политику
ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Россия будет сильной, если будет проводить полностью независимую внешнюю политику, в противном случае страну просто растерзают, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Наша страна, она абсолютно уникальна. Самая большая страна на планете. И она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику. Если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру. Если она будет защищена самыми современными видами вооружения", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.
"В противном случае - такое бывало неоднократно в истории человечества - нас просто растерзают", - добавил Медведев.