https://ria.ru/20220717/politika-1802662134.html

Цели определены. Турция не оставляет НАТО выбора

Цели определены. Турция не оставляет НАТО выбора - РИА Новости, 17.07.2022

Цели определены. Турция не оставляет НАТО выбора

Достигнув шаткого соглашения с Финляндией и Швецией, Турция разблокировала их заявки в НАТО. Но до полноценного вступления в альянс скандинавам пока далеко —... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T08:00

2022-07-17T08:00

2022-07-17T08:05

йенс столтенберг

мария захарова

джо байден

турция

финляндия

швеция

нато

feto

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МОСКВА, 17 июля — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Достигнув шаткого соглашения с Финляндией и Швецией, Турция разблокировала их заявки в НАТО. Но до полноценного вступления в альянс скандинавам пока далеко — президент Реджеп Тайип Эрдоган оставил себе достаточное пространство для маневра и торга с Вашингтоном. РИА Новости разбиралось во внешнеполитических целях и тактике Анкары.Курдский вопрос испортил НАТОФинляндия и Швеция, давно и плотно сотрудничавшие с Североатлантическим альянсом, 18 мая подали заявки на вступление в этот военный блок. Еще в начале года такой сценарий даже не рассматривался. Соцопросы показывали неоднозначное отношение общества к НАТО, но, как объясняют в Стокгольме и Хельсинки, российская спецоперация на Украине все изменила.Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поспешил заявить, что скандинавов примут "с распростертыми объятиями". Однако вмешалась Турция. Пользуясь тем, что для расширения необходим консенсус, Анкара припомнила шведам и финнам активную поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации FETO (обе признаны террористическими в Турции) и фактически блокировала заявки.К концу мая турецкие власти представили список требований к Финляндии и Швеции. Главное — отказ от поддержки террористических (по версии Анкары) движений, а также выдача членов РПК, аффилированных с нею движений (включая действующий в Сирии курдский "Демократический союз") и участников FETO, возглавляемой проповедником Фетхуллахом Гюленом. Его считают инициатором неудавшегося военного переворота в Турции в июле 2016-го.Гюлен давно живет в США. Вашингтон в экстрадиции отказывает. Гюленисты (или, как говорят турки, фетхуллахисты) действуют по всему миру. В Турции полагают, что они создали своего рода "государство в государстве", впрочем, значительно ослабленное чистками после провалившегося путча.Гюленистов в Финляндии и Швеции немного. Зато сторонники РПК, этнические курды занимают там руководящие должности, а власти, не стесняясь, выражают поддержку курдскому движению. И выделяют им миллионы долларов. Для Турции это совершенно неприемлемо.Компромисс или "вселенский позор"?В конце июня на натовском саммите в Мадриде Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум, гарантирующий выполнение турецких требований. Заявки разблокировали, и 5 июля протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу завизировали послы стран НАТО.Теперь дело за национальными парламентами, которые должны ратифицировать протоколы. Пока скандинавы остаются в статусе наблюдателей: могут участвовать в заседаниях, но без права голоса. Не распространяется на них и статья 5 Вашингтонского договора о коллективной безопасности, по которой угроза любому члену НАТО приравнена к угрозе всему альянсу. США, однако, уже предоставили Финляндии и Швеции собственные гарантии безопасности.Эстония ратифицировала протоколы уже на следующий день после их подписания. Процедуру запустили и в других странах, однако, как правило, требуется общее голосование, а летом собрать кворум непросто. Скорее всего, это растянется на несколько месяцев.И Турция опять может все затормозить. Хотя ратификация не в компетенции президента, Эрдоган вполне способен провести через парламент свое решение. А каким оно будет, еще неясно: президент недавно заявил, что террористов высылают слишком медленно.По его словам, Швеции отправили запрос на 73 человека. Насчет Финляндии — не уточнил. И вообще детали трехстороннего меморандума неизвестны, на что обратила внимание, в частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова. "О чем договорились, они сказать не могут. <...> Это невозможно, это просто какой-то вселенский позор, что там происходит", — отметила она.Скрытые ожиданияВ то же время отсутствие конкретики в истории с меморандумом вполне укладывается в большую игру Эрдогана внутри НАТО. Еще на стадии ветирования финской и шведской заявок наблюдатели указывали: цель Турции — вовсе не европейские курды, а возвращение в программу разработки и производства истребителей F-35. Вашингтон исключил оттуда Анкару за покупку российских систем С-400. Учитывая, что США крайне заинтересованы в расширении НАТО, турецкое вето стало мощным рычагом давления по вопросу истребителей.О том, что торг продолжается, косвенно свидетельствуют изменения в риторике Вашингтона. Так, например, Джо Байден поддержал продажу Турции истребителей F-16. Теперь слово за конгрессменами, но источники в Капитолии сообщают, что предварительно сделку уже одобрили. При этом F-35 американцы стараются не упоминать — связано это, видимо, с попытками подольше сохранять лицо.Аргументируя исключение Турции из программы F-35, в Белом доме настаивали на техническом аспекте проблемы. По словам представителей Пентагона, применение российских С-400 одновременно с американскими истребителями создало бы риск утечки в Москву данных о натовских технологиях. Но в таком случае и поставки F-16 стоило бы заблокировать. А этого не происходит.Символизм против реальной политикиВозвращение Турции в программу F-35 возможно, считает тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов. "Там до конвейерного производства еще годы, за это время конъюнктура может измениться неоднократно", — подчеркивает эксперт.При этом, добавляет он, сама по себе тема расширения НАТО и поведения Турции — это столкновение двух принципиально разных подходов. Запад предпочитает показные жесты, Эрдоган — реальную политику."Вступление Финляндии и Швеции в НАТО — абсолютно символический шаг. Никаких практических последствий, кроме возможных негативных, это не принесет — в качестве внеблоковых эти страны были гораздо важнее. Как только международные игроки увлеклись символическими жестами, Эрдоган тоже "расправил крылья". У него за спиной более шести столетий османской дипломатической школы — абсолютно символичной, — рассуждает Образцов. — Поэтому Анкара увлеченно включилась в кадриль вокруг расширения НАТО. Турции не так уж и важен Гюлен или рассеянные по Европе ячейки курдов, которые на деле мало связаны друг с другом. Курдская проблема — вечная, берущая начало в султанские времена. Безумные проповедники вроде Гюлена тоже были во все периоды турецкой истории. То есть сейчас это непринципиальные вопросы".Поддерживая общую игру, Анкара сознательно указывает на второстепенные проблемы, но рассчитывает на серьезные результаты. Это далеко не только возвращение в программу F-35. "Эрдоган, например, желает признания Северного Кипра", — напоминает эксперт.В общем история с Финляндией и Швецией будет тянуться столько, сколько пожелает турецкий лидер. Анкара в любой момент может отложить в долгий ящик все договоренности со Стокгольмом и Хельсинки. И тогда неизбежен очередной этап торга.

https://ria.ru/20220616/shvetsiya-1795824540.html

https://ria.ru/20220425/f-16-1785248991.html

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йенс столтенберг, мария захарова, джо байден, турция, финляндия, швеция, нато, feto, f-35, f-16, с-400 «триумф»