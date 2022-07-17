https://ria.ru/20220717/pogoda-1803008138.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 17.07.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Облачно, кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, возможна гроза, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T09:41

2022-07-17T09:41

2022-07-17T09:41

общество

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Облачно, кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, возможна гроза, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием ложбины высотного североатлантического циклона и связанного с ней волнового атмосферного фронта, из-за чего небо будет хмуриться и прольются скоротечные дожди с вероятностью мозаичных гроз. Это ограничит приток солнечного тепла, и температурный фон окажется на 2 градуса ниже положенной климатической нормы. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в столице плюс 21-23, в Подмосковье 19-24 умеренного тепла", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220715/pogoda-1802767410.html

московская область (подмосковье)

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), москва