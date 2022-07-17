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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 17.07.2022
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 17.07.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Облачно, кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, возможна гроза, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T09:41
2022-07-17T09:41
общество
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москва
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Облачно, кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, возможна гроза, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием ложбины высотного североатлантического циклона и связанного с ней волнового атмосферного фронта, из-за чего небо будет хмуриться и прольются скоротечные дожди с вероятностью мозаичных гроз. Это ограничит приток солнечного тепла, и температурный фон окажется на 2 градуса ниже положенной климатической нормы. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в столице плюс 21-23, в Подмосковье 19-24 умеренного тепла", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва
09:41 17.07.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: москвичей в воскресенье ожидает дождь и до плюс 23 градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Облачно, кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, возможна гроза, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием ложбины высотного североатлантического циклона и связанного с ней волнового атмосферного фронта, из-за чего небо будет хмуриться и прольются скоротечные дожди с вероятностью мозаичных гроз. Это ограничит приток солнечного тепла, и температурный фон окажется на 2 градуса ниже положенной климатической нормы. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в столице плюс 21-23, в Подмосковье 19-24 умеренного тепла", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
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