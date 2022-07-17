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Победителями проекта "Ярославский резерв" стали 54 человека - РИА Новости, 17.07.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20220717/pobediteli-1803070958.html
Победителями проекта "Ярославский резерв" стали 54 человека
Победителями проекта "Ярославский резерв" стали 54 человека - РИА Новости, 17.07.2022
Победителями проекта "Ярославский резерв" стали 54 человека
Победителями кадрового проекта "Ярославский резерв" стали 54 человека, в воскресенье состоялась церемония их награждения, сообщило правительство Ярославской... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T18:55
2022-07-17T18:55
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Победителями кадрового проекта "Ярославский резерв" стали 54 человека, в воскресенье состоялась церемония их награждения, сообщило правительство Ярославской области.Кадровый проект, инициированный врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым, стартовал 9 марта. Он реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области.Областное правительство сообщает, что 54 человека стали победителями "Ярославского резерва". На состоявшейся в воскресенье церемонии их награждения врио губернатора отметил, что проект имеет большое значение для региона."Мы собрали важные данные по кадровому потенциалу нашей области, выявили тех, кто уже сейчас готов пополнить кадровый резерв и даже приступить к работе. Вновь подтвердили эффективность своих методик и критериев оценки наши партнеры со стороны президентской платформы "Россия – страна возможностей"", - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.Врио губернатора рассказал, что участники конкурса получили оценку своего профессионального уровня и рекомендации по дальнейшему развитию, а финалисты заявили о себе и заинтересовали крупных работодателей и деловых партнеров. Победителями стали те, кто показал лучшие результаты, подчеркнул врио губернатора, отметив, что среди победителей 31 участник из Ярославской области."Пришло время кадровых решений. Многие финалисты обратили на себя внимание. Мы уже начали прорабатывать предложения для наиболее отличившихся победителей с учетом актуальных задач в системе руководства регионом. Уже в ближайшее время состоятся первые 10–15 назначений победителей, затем пройдут еще несколько волн назначений – будем работать в этом направлении с победителями и финалистами "Ярославского резерва"", – объявил врио губернатора Михаил Евраев.Председатель наблюдательного совета конкурса Александр Русаков, в свою очередь, отметил, что главной целью проекта был поиск и отбор перспективных руководителей, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом, лидерскими качествами и управленческими компетенциями. Он подчеркнул, что, по его мнению, эта цель достигнута.По данным правительства региона, все финалисты проекта войдут в состав экспертного клуба под руководством губернатора Ярославской области, деятельность клуба будет сосредоточена на разработке и экспертной проработке проектов и инициатив с их последующим рассмотрением правительством региона.
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михаил евраев, ярославская область, общество
18:55 17.07.2022
 
Победителями проекта "Ярославский резерв" стали 54 человека

Победителями кадрового проекта "Ярославский резерв" стали 54 человека

© Фото : Правительство Ярославской областиВрио губернатора Ярославской области Михаил Евраев на церемонии награждения победителей кадрового проекта "Ярославский резерв"
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев на церемонии награждения победителей кадрового проекта Ярославский резерв - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Фото : Правительство Ярославской области
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев на церемонии награждения победителей кадрового проекта "Ярославский резерв"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Победителями кадрового проекта "Ярославский резерв" стали 54 человека, в воскресенье состоялась церемония их награждения, сообщило правительство Ярославской области.
Кадровый проект, инициированный врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым, стартовал 9 марта. Он реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области.
Областное правительство сообщает, что 54 человека стали победителями "Ярославского резерва". На состоявшейся в воскресенье церемонии их награждения врио губернатора отметил, что проект имеет большое значение для региона.
"Мы собрали важные данные по кадровому потенциалу нашей области, выявили тех, кто уже сейчас готов пополнить кадровый резерв и даже приступить к работе. Вновь подтвердили эффективность своих методик и критериев оценки наши партнеры со стороны президентской платформы "Россия – страна возможностей"", - цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.
Врио губернатора рассказал, что участники конкурса получили оценку своего профессионального уровня и рекомендации по дальнейшему развитию, а финалисты заявили о себе и заинтересовали крупных работодателей и деловых партнеров. Победителями стали те, кто показал лучшие результаты, подчеркнул врио губернатора, отметив, что среди победителей 31 участник из Ярославской области.
"Пришло время кадровых решений. Многие финалисты обратили на себя внимание. Мы уже начали прорабатывать предложения для наиболее отличившихся победителей с учетом актуальных задач в системе руководства регионом. Уже в ближайшее время состоятся первые 10–15 назначений победителей, затем пройдут еще несколько волн назначений – будем работать в этом направлении с победителями и финалистами "Ярославского резерва"", – объявил врио губернатора Михаил Евраев.
Председатель наблюдательного совета конкурса Александр Русаков, в свою очередь, отметил, что главной целью проекта был поиск и отбор перспективных руководителей, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом, лидерскими качествами и управленческими компетенциями. Он подчеркнул, что, по его мнению, эта цель достигнута.
По данным правительства региона, все финалисты проекта войдут в состав экспертного клуба под руководством губернатора Ярославской области, деятельность клуба будет сосредоточена на разработке и экспертной проработке проектов и инициатив с их последующим рассмотрением правительством региона.
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областьОбщество
 
 
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