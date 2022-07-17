https://ria.ru/20220717/panteleymonovka-1803048027.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:36

2022-07-17T15:36

2022-07-17T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775776188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d451f833183a1dabcac3c99d8c86f505.jpg

ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."14.55 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в то же время войска Украины выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка

https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1802999667.html

донецкая народная республика

донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, донбасс, пантелеймоновка (горловский район), донецк (днр), украина, вооруженные силы украины