Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/panteleymonovka-1803048027.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:36
2022-07-17T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775776188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d451f833183a1dabcac3c99d8c86f505.jpg
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."14.55 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в то же время войска Украины выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка
https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1802999667.html
донецкая народная республика
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775776188_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_431368155c4d7a9f92e89bee5ea41df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донбасс, пантелеймоновка (горловский район), донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
15:36 17.07.2022 (обновлено: 15:44 17.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР со стороны украинских войск
Последствия обстрела в ДНР со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в ДНР со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"14.55 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство сообщило, что в то же время войска Украины выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:20Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассПантелеймоновка (Горловский район)Донецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала