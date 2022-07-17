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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 17.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:36
2022-07-17T15:36
2022-07-17T15:44
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."14.55 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в то же время войска Украины выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка
https://ria.ru/20220717/spetsoperatsiya-1802999667.html
донецкая народная республика
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пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, пантелеймоновка (горловский район), донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
15:36 17.07.2022 (обновлено: 15:44 17.07.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Пантелеймоновке шесть снарядов