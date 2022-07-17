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В бундестаге опасаются начала третьей мировой из-за поставок оружия Киеву

В бундестаге опасаются начала третьей мировой из-за поставок оружия Киеву - РИА Новости, 17.07.2022

В бундестаге опасаются начала третьей мировой из-за поставок оружия Киеву

Предоставление Украине тяжелого вооружения и обучение украинских военнослужащих повышает риски начала третьей мировой войны, заявила депутат бундестага от Левой РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T19:07

2022-07-17T19:07

2022-07-17T19:49

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Предоставление Украине тяжелого вооружения и обучение украинских военнослужащих повышает риски начала третьей мировой войны, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайской газете Global Times.По данным политика, эту обеспокоенность разделяют две трети населения ФРГ."Цель — ослабить Россию в долгосрочной перспективе, и, чтобы этого достичь, Запад готов принять десятки тысяч смертей и безграничные страдания, а также уничтожение Украины", — отметила она.Как утверждает Дагделен, Вашингтон готов сражаться "до последнего украинца ради поражения России", но интересы США и Европы не совпадают. Необходимы серьезные дипломатические меры для урегулирования ситуации на Украине, считает она.Дагделен назвала НАТО "крупнейшей в мире военной машиной" и призвала создать архитектуру безопасности в Европе, которая будет включать все европейские страны, в том числе Россию.

https://ria.ru/20220717/germaniya-1803015108.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, германия, украина, нато