19:07 17.07.2022 (обновлено: 19:49 17.07.2022)
В бундестаге опасаются начала третьей мировой из-за поставок оружия Киеву
Депутат бундестага Дагделен: поставки Киеву оружия повышают риски начала третьей мировой
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Предоставление Украине тяжелого вооружения и обучение украинских военнослужащих повышает риски начала третьей мировой войны, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайской газете Global Times.
По данным политика, эту обеспокоенность разделяют две трети населения ФРГ.
"Цель — ослабить Россию в долгосрочной перспективе, и, чтобы этого достичь, Запад готов принять десятки тысяч смертей и безграничные страдания, а также уничтожение Украины", — отметила она.
"Мы добиваемся экономического самоубийства, которое правительство Германии совершает посредством санкций в отношении России. <...> Было подсчитано, что в случае прекращения поставок газа из России объем производства Германии в последующие шесть месяцев упадет более чем на 12 процентов. И более 5,6 миллиона рабочих мест окажутся под угрозой", — добавила депутат.
Дагделен назвала НАТО "крупнейшей в мире военной машиной" и призвала создать архитектуру безопасности в Европе, которая будет включать все европейские страны, в том числе Россию.