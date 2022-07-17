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В бундестаге опасаются начала третьей мировой из-за поставок оружия Киеву - РИА Новости, 17.07.2022
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В бундестаге опасаются начала третьей мировой из-за поставок оружия Киеву
В бундестаге опасаются начала третьей мировой из-за поставок оружия Киеву - РИА Новости, 17.07.2022
В бундестаге опасаются начала третьей мировой из-за поставок оружия Киеву
Предоставление Украине тяжелого вооружения и обучение украинских военнослужащих повышает риски начала третьей мировой войны, заявила депутат бундестага от Левой РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T19:07
2022-07-17T19:49
в мире
россия
германия
украина
нато
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Предоставление Украине тяжелого вооружения и обучение украинских военнослужащих повышает риски начала третьей мировой войны, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайской газете Global Times.По данным политика, эту обеспокоенность разделяют две трети населения ФРГ."Цель — ослабить Россию в долгосрочной перспективе, и, чтобы этого достичь, Запад готов принять десятки тысяч смертей и безграничные страдания, а также уничтожение Украины", — отметила она.Как утверждает Дагделен, Вашингтон готов сражаться "до последнего украинца ради поражения России", но интересы США и Европы не совпадают. Необходимы серьезные дипломатические меры для урегулирования ситуации на Украине, считает она.Дагделен назвала НАТО "крупнейшей в мире военной машиной" и призвала создать архитектуру безопасности в Европе, которая будет включать все европейские страны, в том числе Россию.
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в мире, россия, германия, украина, нато
19:07 17.07.2022 (обновлено: 19:49 17.07.2022)
 
В бундестаге опасаются начала третьей мировой из-за поставок оружия Киеву

Депутат бундестага Дагделен: поставки Киеву оружия повышают риски начала третьей мировой

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Предоставление Украине тяжелого вооружения и обучение украинских военнослужащих повышает риски начала третьей мировой войны, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайской газете Global Times.
По данным политика, эту обеспокоенность разделяют две трети населения ФРГ.
"Цель — ослабить Россию в долгосрочной перспективе, и, чтобы этого достичь, Запад готов принять десятки тысяч смертей и безграничные страдания, а также уничтожение Украины", — отметила она.
Как утверждает Дагделен, Вашингтон готов сражаться "до последнего украинца ради поражения России", но интересы США и Европы не совпадают. Необходимы серьезные дипломатические меры для урегулирования ситуации на Украине, считает она.

"Мы добиваемся экономического самоубийства, которое правительство Германии совершает посредством санкций в отношении России. <...> Было подсчитано, что в случае прекращения поставок газа из России объем производства Германии в последующие шесть месяцев упадет более чем на 12 процентов. И более 5,6 миллиона рабочих мест окажутся под угрозой", — добавила депутат.

Дагделен назвала НАТО "крупнейшей в мире военной машиной" и призвала создать архитектуру безопасности в Европе, которая будет включать все европейские страны, в том числе Россию.
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