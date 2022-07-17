07:49 17.07.2022 (обновлено: 09:44 17.07.2022)
СК устанавливает причастных к новым обстрелам в Донбассе
СК устанавливает причастных к новым обстрелам в Донецке, Ясиноватой и Стаханове
Жилой дом в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские следователи изучают обстоятельства обстрелов украинскими силовиками Кировского района Донецка, Ясиноватой и Стаханова в Донбассе, в результате которых один мирный житель погиб и трое пострадали, сообщается в Telegram-канале СК.
"Следственный комитет России фиксирует новые факты преступлений украинских вооруженных формирований. По имеющимся сведениям, в Кировском районе Донецка в результате украинского обстрела убит мирный житель. Еще один мирный житель ранен при обстреле украинскими националистами города Ясиноватая. Два человека пострадали и более 30 домов уничтожены или повреждены в городе Стаханове в ЛНР после украинского удара из американской ракетной системы залпового огня", — говорится в сообщении.
В СК пообещали установить обстоятельства этих преступлений и выяснить, кто причастен к их совершению.
О гибели мирного жителя при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка накануне сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский ранее рассказал, что удар по жилому району Стаханова, в результате которого пострадали люди и повреждены десятки домов, нанесли ВСУ из американских РСЗО HIMARS. Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах к северу от Донецка, ежедневно подвергается многочисленным обстрелам с украинской стороны.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
О гибели мирного жителя при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка накануне сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский рассказал в субботу, что удар по жилому району Стаханова, в результате которого были ранены люди и повреждены десятки домов, был нанесен украинскими войсками из американских РСЗО HIMARS. Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах к северу от Донецка, ежедневно подвергается многочисленным обстрелам с украинской стороны.