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СК устанавливает причастных к новым обстрелам в Донбассе

СК устанавливает причастных к новым обстрелам в Донбассе - РИА Новости, 17.07.2022

СК устанавливает причастных к новым обстрелам в Донбассе

Российские следователи изучают обстоятельства обстрелов украинскими силовиками Кировского района Донецка, Ясиноватой и Стаханова в Донбассе, в результате... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T07:49

2022-07-17T07:49

2022-07-17T09:44

специальная военная операция на украине

россия

донецк (днр)

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

сцкк

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские следователи изучают обстоятельства обстрелов украинскими силовиками Кировского района Донецка, Ясиноватой и Стаханова в Донбассе, в результате которых один мирный житель погиб и трое пострадали, сообщается в Telegram-канале СК.В СК пообещали установить обстоятельства этих преступлений и выяснить, кто причастен к их совершению.О гибели мирного жителя при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка накануне сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский ранее рассказал, что удар по жилому району Стаханова, в результате которого пострадали люди и повреждены десятки домов, нанесли ВСУ из американских РСЗО HIMARS. Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах к северу от Донецка, ежедневно подвергается многочисленным обстрелам с украинской стороны.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.О гибели мирного жителя при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка накануне сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский рассказал в субботу, что удар по жилому району Стаханова, в результате которого были ранены люди и повреждены десятки домов, был нанесен украинскими войсками из американских РСЗО HIMARS. Ясиноватая, расположенная примерно в 25 километрах к северу от Донецка, ежедневно подвергается многочисленным обстрелам с украинской стороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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россия, донецк (днр), кировский район, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, в мире, донецкая народная республика