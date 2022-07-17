https://ria.ru/20220717/obstrel-1803058114.html

Часть пострадавших при обстрелах Изюма со стороны ВСУ эвакуируют в Россию

Часть пострадавших при обстрелах Изюма со стороны ВСУ эвакуируют в Россию - РИА Новости, 17.07.2022

Часть пострадавших при обстрелах Изюма со стороны ВСУ эвакуируют в Россию

Жители Изюма Харьковской области, пострадавшие от обстрелов со стороны украинских военных, находятся в состоянии разной степени тяжести, некоторые будут... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T17:02

2022-07-17T17:02

2022-07-17T17:02

специальная военная операция на украине

изюм (город)

харьковская область

россия

в мире

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Жители Изюма Харьковской области, пострадавшие от обстрелов со стороны украинских военных, находятся в состоянии разной степени тяжести, некоторые будут эвакуированы в Россию, сообщил главный врач Изюмской районной больницы Александр Божков.Ранее сообщалось, что Изюм за последнюю неделю был обстрелян трижды со стороны украинских военных. По данным администрации Харьковской области, в четверг в результате обстрела в Изюме погибли два человека и 15 были ранены, также в субботу из-за обстрела погибли двое и один пострадал.По словам Божкова, обстрелы пришлись на самый центр города, где было наибольшее скопление людей, - базар, пенсионный фонд, куда жители пришли за гуманитарной помощью и денежным пособием.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220717/izyum-1803054903.html

https://ria.ru/20220714/obstrel-1802508355.html

изюм (город)

харьковская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

изюм (город), харьковская область, россия, в мире