Часть пострадавших при обстрелах Изюма со стороны ВСУ эвакуируют в Россию
Врач Изюмской больницы: часть пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ эвакуируют в Россию
Разрушенные дома в городе Изюм. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Жители Изюма Харьковской области, пострадавшие от обстрелов со стороны украинских военных, находятся в состоянии разной степени тяжести, некоторые будут эвакуированы в Россию, сообщил главный врач Изюмской районной больницы Александр Божков.
Ранее сообщалось, что Изюм за последнюю неделю был обстрелян трижды со стороны украинских военных. По данным администрации Харьковской области, в четверг в результате обстрела в Изюме погибли два человека и 15 были ранены, также в субботу из-за обстрела погибли двое и один пострадал.
По словам Божкова, обстрелы пришлись на самый центр города, где было наибольшее скопление людей, - базар, пенсионный фонд, куда жители пришли за гуманитарной помощью и денежным пособием.
"Раненые в разной степени тяжести находятся в больнице. Некоторые будут эвакуированы в Россию... город был засыпан противопехотными минами-лепестками, весь центр города. Вокруг нашей больницы 16 (мин - ред.) только саперы обезвредили. Врачи с первого дня и до сегодняшнего стоят здесь оперируют", - говорит Божков на видео, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы администрации Харьковской области.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.