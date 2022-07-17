Рейтинг@Mail.ru
Часть пострадавших при обстрелах Изюма со стороны ВСУ эвакуируют в Россию - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/obstrel-1803058114.html
Часть пострадавших при обстрелах Изюма со стороны ВСУ эвакуируют в Россию
Часть пострадавших при обстрелах Изюма со стороны ВСУ эвакуируют в Россию - РИА Новости, 17.07.2022
Часть пострадавших при обстрелах Изюма со стороны ВСУ эвакуируют в Россию
Жители Изюма Харьковской области, пострадавшие от обстрелов со стороны украинских военных, находятся в состоянии разной степени тяжести, некоторые будут... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T17:02
2022-07-17T17:02
специальная военная операция на украине
изюм (город)
харьковская область
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802515695_0:234:3168:2015_1920x0_80_0_0_402dc7cfee1022fd3a487b62b8791e85.jpg
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Жители Изюма Харьковской области, пострадавшие от обстрелов со стороны украинских военных, находятся в состоянии разной степени тяжести, некоторые будут эвакуированы в Россию, сообщил главный врач Изюмской районной больницы Александр Божков.Ранее сообщалось, что Изюм за последнюю неделю был обстрелян трижды со стороны украинских военных. По данным администрации Харьковской области, в четверг в результате обстрела в Изюме погибли два человека и 15 были ранены, также в субботу из-за обстрела погибли двое и один пострадал.По словам Божкова, обстрелы пришлись на самый центр города, где было наибольшее скопление людей, - базар, пенсионный фонд, куда жители пришли за гуманитарной помощью и денежным пособием.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220717/izyum-1803054903.html
https://ria.ru/20220714/obstrel-1802508355.html
изюм (город)
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802515695_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_c63fa2d78d63a3daa614ea0a9fbe0761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
изюм (город), харьковская область, россия, в мире
17:02 17.07.2022
 
Часть пострадавших при обстрелах Изюма со стороны ВСУ эвакуируют в Россию

Врач Изюмской больницы: часть пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ эвакуируют в Россию

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в городе Изюм
Разрушенные дома в городе Изюм - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома в городе Изюм. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Жители Изюма Харьковской области, пострадавшие от обстрелов со стороны украинских военных, находятся в состоянии разной степени тяжести, некоторые будут эвакуированы в Россию, сообщил главный врач Изюмской районной больницы Александр Божков.
Ранее сообщалось, что Изюм за последнюю неделю был обстрелян трижды со стороны украинских военных. По данным администрации Харьковской области, в четверг в результате обстрела в Изюме погибли два человека и 15 были ранены, также в субботу из-за обстрела погибли двое и один пострадал.
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
16:30
Жители Изюма рассказали, как попали под обстрел украинских военных
По словам Божкова, обстрелы пришлись на самый центр города, где было наибольшее скопление людей, - базар, пенсионный фонд, куда жители пришли за гуманитарной помощью и денежным пособием.
"Раненые в разной степени тяжести находятся в больнице. Некоторые будут эвакуированы в Россию... город был засыпан противопехотными минами-лепестками, весь центр города. Вокруг нашей больницы 16 (мин - ред.) только саперы обезвредили. Врачи с первого дня и до сегодняшнего стоят здесь оперируют", - говорит Божков на видео, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы администрации Харьковской области.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Обстрел украинскими войсками города Изюм - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 17:27Специальная военная операция на Украине
Два человека погибли из-за украинского обстрела центра Изюма
 
Специальная военная операция на УкраинеИзюм (город)Харьковская областьРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала