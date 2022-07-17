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Украинские войска выпустили девять снарядов по Еленовке в ДНР

Украинские войска выпустили девять снарядов по Еленовке в ДНР - РИА Новости, 17.07.2022

Украинские войска выпустили девять снарядов по Еленовке в ДНР

Украинские войска в 23.45 обстреляли населенный пункт Еленовка, выпустив девять снарядов калибром 152 мм, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T00:13

2022-07-17T00:13

2022-07-17T01:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Украинские войска в 23.45 обстреляли населенный пункт Еленовка, выпустив девять снарядов калибром 152 мм, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей.Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины